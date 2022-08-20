Gaziantep'te feci kaza! Gazeteci, sağlıkçı, itfaiyeci toplam 16 ölü! 21 kişi de yaralandı
GAZİANTEP'te feci kaza meydana geldi. Kazada 16 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ölenlerin arasında itfaiyeci, sağlık personeli ve gazeteciler de var... Ölü sayısı artabilir deniyor. Gaziantep valisinden ve bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Ölen gazetecilerle ilgili içleri acıtan detay da ortaya çıktı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.
Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada, 4'ü sağlık çalışanı, 3'ü itfaiyeci, 2'si gazeteci olmak üzere toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Vali kazanın nasıl yaşandığını anlattı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Araç kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 16 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.