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Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'da

Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'da

Medipol Başakşehir'in İngiltere'nin Aston Villa takımından 1 yıllığına kiraladığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore, İstanbul'a geldi.

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Bertrand Traore, Türk Hava Yolları'nın Londra-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı'na indi.

Burkina Fasolu futbolcuyu Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, İdari Direktör Murat Yaman ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Traore'ye havalimanında sevgi gösterisinde bulundu. Traore de taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

 "Beni çok isteyen kulüp vardı"

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Traore, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başakşehir'i daha önceden bildiğini belirten Traore, "Çok net bir tercih bu. Bildiğiniz gibi beni çok isteyen kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Fakat Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önce de kulübü tanıyordum. Daha önceden antrenörü ve burada oynayan oyuncuları tanıyordum. Bu da tercihimde etkili oldu." diye konuştu.

Başakşehir'de başarılara imza atmak istediğini aktaran Traore, "Benim hedefim net. Başakşehir'e verebileceğim en iyi performansı vermek istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içerisinde en iyisini yapmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bertrand Traore, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Önemli takımlarda top koşturdu

Kariyerine Auxerre altyapısında başlayan Traore, Chelsea, Ajax, Lyon gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Son olarak 2020 yılında 18.40 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.

Bu sezon Başakşehir'in başarısı için ter dökecek olan yıldız futbolcunun Aston Villa'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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