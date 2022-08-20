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Genç doktor Selin'in acı kaderi... Ölüm 25 yaşındayken geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Genç doktor Selin'in acı kaderi... Ölüm 25 yaşındayken geldi

ESKİŞEHİR'de göreve başlayacağı sırada lösemi teşhisi konulan 25 yaşındaki doktor Selin Gizem Kıreli, 11 aylık yaşam savaşını kaybetti. Genç doktor, Konya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıreli'nin cenazesi, Doğanhisar ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Ardından Kıreli'nin naaşı, Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Göreve başlayacakken lösemi haberi aldı

Eskişehir İl Ambulans Servisinde göreve başlayacağı sırada lösemi olduğunu öğrenen ve 11 aydır tedavi gören Kıreli'nin cenazesine, ailesinin yanı sıra arkadaşları da katıldı.

Kızının hastaneden oda arkadaşıymış

Kıreli'nin, lösemi tedavisi için babası ve kardeşinden ilik nakli olduğu, sonuç alınamayınca annesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Cenazeye katılan Bülent Tuzcu, kızının vefat eden Kıreli'nin hastaneden oda arkadaşı olduğunu söyledi.

Gizem'i kurtaramadık

Kızının Kıreli'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadığını ifade eden Tuzcu, "Gizem, kızım İrem ile özel bir hastanede ilik nakli olmuşlardı. Gizem ile kızım oda arkadaşıydı. Kızımın ilik nakli başarılı geçti ancak Gizem'i kurtaramadık. Hastanede yaklaşık 2,5 ay beraber kalmışlardı." diye konuştu.

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