Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada üreticinin beklediği haberi de vererek; "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 numara Sultani üzümünün alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da 207 tesisin açılışının programında Sultani üzümünün fiyatının 27 lira olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Aldığım resmi rakamı söylüyorum, şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitimle İstanbul'u fethetmişti.

Emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız günlere giriyoruz

Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için çalışıp mücadele ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız günlere giriyoruz. Saldırılara, tuzaklara karşı mücadelemizi bugünler için verdik.

Eğitimden sağlığa, adaletten enerjiye, ülkemizin alt yapısını bugünler için kurduk. Ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için inşa ettik. Eğitimde bugün 81 vilayetimizin tamamında Üniversite varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitenin olmadığı il yok.

19 tane şehir hastanemiz var

Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı dönemde ülkemiz hedefine kararlılıkla yürüyorsa bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz, bu milletin dertlisiyiz.

Biz Türkiye'nin geçmişi değil geleceğiyiz. Biz milletimizin hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemiz ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken program, projeleri hazırlayan sadece biz varız.

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak hafızanızı yoklayarak karşılaştırmalar yapmanızı istiyorum. İstenen eğitim alınabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye üst üste yığılı şekilde eğitim alınan bir Türkiye'ydi. Biz şehir, devlet, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onları iyi dediği Türkiye iyi girenin hasta çıktığı, bir kutu ilaç bulunmayan bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu kuzu kuzu oturuyordu. Ay'ın sorduğu soruların cevabını alamıyordu. Suçu Kılıçdaroğlu o zamanın başbakanına attı. Bak biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var.

İstanbul-İzmir, 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü

Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taşıdık. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ sağlim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik.

İşte İstanbul-İzmir, 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı. Eskiden Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı.

Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz

Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi.

Savunma sanayimiz yüzde 80 yerli hale geldi. İstiklal ve istikbalimizi garanti altına alan Türkiye inşa ettik. İHA'larımız ,SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye geleceğe bırakın güvenle bakmayı en temel askeri ihtiyaçlarını karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir ülkeydi.

Bu ülke toplu iğne bile üretemiyordu. Tüfek, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarını biz üretiyoruz.

Türkiye 99 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşamayan bir Türkiye'ydi

İzmir yıkılmış mıydı? Bergama, Bornova ne haldeydi, aylar içinde yeniden inşa ettik mi? Van depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, Bingöl depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, biz inşa ettik mi? Gölcük'te Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik buraları inşa ettik. Bunların iyi dediği Türkiye 99 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşamayan bir Türkiye'ydi.

Onların iyi dediği Türkiye, verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, alternatifini bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde arayan Türkiye'ydi.

Dostlarının umudu hale gelmiş Türkiye inşa ettik

Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde çıkarlarını savunan, dostlarının umudu hale gelmiş Türkiye inşa ettik. 2 gün önce Ukrayna'da bir hafta önce Soçi'deydim. Niçin, dünya barışını tesis edelim diye. Bu ülkede savaş için gayret edenler yok mu? Var. Onların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Manisa onlara 2023 Haziran'ında ders vermeye hazır mı?

Onların iyi dediği Türkiye kendi sorunlarını çözemediği için içine kapanmış bir Türkiye'ydi. Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

20 yılda Manisa'ya 48 milyar lira yatırım yaptık

Bizim inşa ettiğimiz Türkiye'yle onların özlemini duyduğu Türkiye arasındaki devasa farkı görebilirsiniz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Ekonomi ve küresel üretimin en üst ligine çıkarmaktır.

Herkes konuşur, herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız eserler, hizmetlerle konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız esereler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. 20 yılda Manisa'ya 48 milyar lira yatırım yaptık.