İntikam için harekete geçtiler İstanbul'da şok operasyon! El bombası ele geçirildi

Öldürülen teröristin intikamı için İstanbul'da harekete geçtikleri tespit edilen Silahlı Terör Örgütü MLKP’ye, emniyet güçleri operasyon düzenledi. Örgüt üyelerinin bulunduğu 'intikam hücresi'ne yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu evde bir el bombası, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin sözde İntikam Hücresi'ni tespit etti ve terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyonun yapı taşlarını oluşturdu.

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; terör örgütünün sözde "Silahlı Yapılanması" içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde gittiği Suriye'de terör örgütünün yine sözde "Silahlı Eğitim Kampları" içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek için yine yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde İstanbul'a geldi fakat hedefine ulaşamadan düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahliye oldu, örgüt adına faaliyetini sürdürdü

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; M.U. cezaevinden tahliye olduktan sonra terör örgütünün adına faaliyetlerine devam etti. M.U.'nun bağlı olduğu terör örgütünün sözde İntikam Hücresi; U.A. adlı bir teröristin Ağrı'da düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirmesinin ardından harekete geçti.

Hain planda hedef polislerdi

Öldürülen U.A. adlı teröristin sözde intikamını almak isteyen Silahlı Terör Örgütü MLKP Üyesi M.U. ve diğer terör örgütü üyeleri; Emniyet Güçleri'ne yönelik bir terör saldırısı planladı. Polis noktalarına veya polislere yönelik terör saldırısı hedefindeki M.U. Ve diğer teröristlerin hain planı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla adeta suya düştü.

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün titiz tespitlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Polisleri operasyonun düğmesine bastı.

4 kişi terör şubeye getirildi

M.U. ve diğer teröristlerin İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ne bağlı olan Gazi Mahallesi'nde saklandıkları Hücre Evi'ne şok baskın yapıldı. M.U. ve aynı adreste bulunan ve silahlı terör örgütünün sözde "Merkez Komite Üyesi" olan E.Y. ve H.D.A. ile silahlı terör örgütü üyelerine adres temininde bulunan N.G. isimli toplam dört kişi; Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonla yakalandı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: Sabah