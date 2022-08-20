Hepsinin altında bir neden var! İşte insanların yalan söyleme sebepleri

Herkes hayatları boyunca yalan söylemediğini ve yalanı sevmediğini söyler. Ancak mutlaka her insan hayatları boyunca bir kez yalan söylemiştir. Peki insanları yalan söylemeye iten sebepler neler?

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Yalan, kuşkusuz bazı durumlarda söylenmesi gereken bir davranış. Beyaz yalan olarak isimlendirdiğimiz masum yalanlar kadar bazı durumlarda büyük yalanlar da söyleyebiliyoruz. Peki insanlar neden yalan söylemeye ihtiyaç duyar hiç düşündünüz mü?

Korunma içgüdüsü

Bir durumu tehdit olarak algılayan, bir anda kendisini ya da sevdiklerini koruma içgüdüsü gösteren kişiler yalan söyler.

Etkilemek için

Yaşı küçük büyük fark etmeksizin herkes, insanlar tarafından etkilenilen biri olmayı ister. Herkesin mutlaka egosu vardır. Bu sebeple insanlar sahip olmadıkları bir şeye sahipmiş gibi yalanlar söyleyerek insanları etkilemeye çabalar.

Ceza almamak için

Yalan denildiğinde akla gelen en büyük nedenlerden biri de, bir hata yapıldığında karşılığında alacağı büyük bir ceza olması veyahut birini kaybetme korkusudur. Misal aldatan bir eş, arkadaşının arkasından konuşan bir dost, ödevini yetiştiremeyen bir öğrenci, ihmalkarlığının ya da hatasının sonucuna katlanmaktan kaçması sebebiyle kolaylıkla yalana başvurur.

Rezil olma korkusu

Utanç duygusu, kimsenin yaşamak istemeyeceği kötü duyguların başındadır. Bu sebeple insanlar rezil olacaklarını düşündükleri anlarda veya kendileri hakkında utanç verici bir şey söylendiğinde yalan söyleyerek bu durumdan kurtulmaya gayret eder.

Birini üzmemek için

Kendisini bir durumdan kurtarmak için yalan söyleyenlerden farklı olarak başkalarını üzmekten sakınanlar da yalana başvurabilir. Örneğin birisinin arkasından konuştuğunu öğrenen ve bunu teyit etmek isteyen bir kişiye, eğer kalbi çok kırılacaksa bilmiyormuş gibi yapılabilir veya ona beklediği cevabı vermek için yalan söylenebilir.

Merak duygusunun ağır basması

İnsanlar, aklınıza gelebilecek her konu hakkında kolaylıkla yalan söyleyeme durumunda kalabilirler. Bunun altında yatan nedenlerden biri de, insanların bu uydurmalara nasıl tepki vereceklerini merak etmeleridir.

Başkalarından daha üstün görünmek için

Egonun en tehlikeli anlarından biri de başkalarına karşı kendilerini daha üstün hissetmek isteyen insanların yalan söylemesidir. Çevresindeki insanları yalan ve boş nedenlerle yargılamaya, kendisini herkesten daha üstün bir insan olarak göstermeye çalışanlar yalan söyler.

Uyum sağlamaya çalışmak

İnsanlar için kötü hissettiren ve yalana sevk eden bir başka neden de bir ortamda öne çıkan kişi olmak, başkaları tarafından kabul edilmeyen biri olmaktır. Bu durumla karşı karşı kalmaya kalmak istemeyen insanlar, uyumlu görünmek ve kabul görmek için yalan söyleyebilirler.