BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu

Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu.

Abone ol

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Trabzonspor Enis Bardhi'yle 2-0'dan döndü

Antalyaspor 14. dakikada Fernando ve 40. dakikada Haji Wright'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 42. dakikada Doğucan'ın yerine oyuna giren yeni transfer Enis Bardhi, 45+5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

Gökdeniz yıldızlaştı 

Maçın 81. ve 90+6. dakikalarında  Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı ve skoru 4-2 yapan golleri attı. Son olarak 90+7.dakikada Haji Wright'ın attığı golle Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayırldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 6'ya yükseltti. Son şampiyon Trabzonspor da 6 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Antalyaspor da deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Hollanda'da cami kundaklandı! LGBT'ye yönelik sözler nedeniyle....
Hollanda'da cami kundaklandı! LGBT'ye yönelik sözler nedeniyle....
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir aylık diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir aylık diplomasi trafiği
Gerçek olduğunu bilmek bile ürkütücü! İşte dünyadaki en büyük hayvanlar
Gerçek olduğunu bilmek bile ürkütücü! İşte dünyadaki en büyük hayvanlar
Sanat dünyasının acı kaybı: Civan Canova hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı: Civan Canova hayatını kaybetti
İsveç'in iade oyununu Türkiye bozdu: Beklentimiz bu değil
İsveç'in iade oyununu Türkiye bozdu: Beklentimiz bu değil
Gaziantep'te kazada ölen sağlıkçının akrabaları morg önünde sinir krizleri geçirdi
Gaziantep'te kazada ölen sağlıkçının akrabaları morg önünde sinir krizleri geçirdi
Hepsinin altında bir neden var! İşte insanların yalan söyleme sebepleri
Hepsinin altında bir neden var! İşte insanların yalan söyleme sebepleri
HDP'li vekil İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşamı! Bu değirmenin suyu nereden?
HDP'li vekil İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşamı! Bu değirmenin suyu nereden?
İntikam için harekete geçtiler İstanbul'da şok operasyon! El bombası ele geçirildi
İntikam için harekete geçtiler İstanbul'da şok operasyon! El bombası ele geçirildi