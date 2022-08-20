Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Trabzonspor Enis Bardhi'yle 2-0'dan döndü

Antalyaspor 14. dakikada Fernando ve 40. dakikada Haji Wright'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 42. dakikada Doğucan'ın yerine oyuna giren yeni transfer Enis Bardhi, 45+5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

Gökdeniz yıldızlaştı

Maçın 81. ve 90+6. dakikalarında Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı ve skoru 4-2 yapan golleri attı. Son olarak 90+7.dakikada Haji Wright'ın attığı golle Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayırldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 6'ya yükseltti. Son şampiyon Trabzonspor da 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Antalyaspor da deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.