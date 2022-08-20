Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay saniye saniye kameraya yansıdı.

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Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Üçyol mevkiinde meydana gelen korkunç kazada yüklü bir TIR yokuş aşağı indiği sırada freni patladı.

Freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

"Tüm ekiplerimiz seferber"

Kaza sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

10 kişi öldü

Freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çocuklar da öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı.

Kaza anının görüntüleri

Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ilk kazada yaralananlara müdahale eden ekipler ve çevrede toplanan kalabalığın arasına TIR'ın daldığı ve birçok kişiyi ezdiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların panik anı da kameralara anbean yansıyor.