BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek

Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Abone ol

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Üçyol mevkiinde meydana gelen korkunç kazada yüklü bir TIR yokuş aşağı indiği sırada freni patladı.

Freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

"Tüm ekiplerimiz seferber"

Kaza sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

10 kişi öldü 

Freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çocuklar da öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. 

Kaza anının görüntüleri

Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ilk kazada yaralananlara müdahale eden ekipler ve çevrede toplanan kalabalığın arasına TIR'ın daldığı ve birçok kişiyi ezdiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların panik anı da kameralara anbean yansıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir aylık diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir aylık diplomasi trafiği
Gerçek olduğunu bilmek bile ürkütücü! İşte dünyadaki en büyük hayvanlar
Gerçek olduğunu bilmek bile ürkütücü! İşte dünyadaki en büyük hayvanlar
Sanat dünyasının acı kaybı: Civan Canova hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı: Civan Canova hayatını kaybetti
İsveç'in iade oyununu Türkiye bozdu: Beklentimiz bu değil
İsveç'in iade oyununu Türkiye bozdu: Beklentimiz bu değil
Hepsinin altında bir neden var! İşte insanların yalan söyleme sebepleri
Hepsinin altında bir neden var! İşte insanların yalan söyleme sebepleri
HDP'li vekil İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşamı! Bu değirmenin suyu nereden?
HDP'li vekil İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşamı! Bu değirmenin suyu nereden?
İntikam için harekete geçtiler İstanbul'da şok operasyon! El bombası ele geçirildi
İntikam için harekete geçtiler İstanbul'da şok operasyon! El bombası ele geçirildi
Bu burçları tavlamak için bunları mutlaka yapın! İşte aslan, başak ve yengeç burcunu etkilemenin yolları
Bu burçları tavlamak için bunları mutlaka yapın! İşte aslan, başak ve yengeç burcunu etkilemenin yolları
'Tüfeğiyle Rus savaş uçağını düşürdü' Dünya bu açıklamayı konuşuyor
'Tüfeğiyle Rus savaş uçağını düşürdü' Dünya bu açıklamayı konuşuyor
Genç doktor Selin'in acı kaderi... Ölüm 25 yaşındayken geldi
Genç doktor Selin'in acı kaderi... Ölüm 25 yaşındayken geldi