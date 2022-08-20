Derik'teki kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı, Bakan Soylu bölgeye gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gidiyor.Abone ol
Adelet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde kalabalığın arasına dalan TIR'ın 19 kişinin ölümüne sebep olduğu feci kazayla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."
Bakan Soylu bölgeye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.