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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye, ardından ikinci bir kaza haberiyle sarsıldı.

Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

19 kişi yaşamını yitirdi

Kaza'da ilk belirlemelere göre 19 hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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