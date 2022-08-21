 Şırnak’ta iki gündür kayıp 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak cansız bedeni bulundu!

ŞIRNAK'ın tanınmış korucu aşiretlerinden Babat Aşireti'ne mensup bir ailenin kızı olan 16 yaşındaki Firdevs Babat'tan iki gündür haber alınamıyordu. Arkadaşına gitmek için evden çıktığı belirtilen Firdevs Babat, jandarma ekiplerinin iki günlük aramasının ardından yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu.

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu. Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gündür kayıp olan Firdevs Babatın cansız bedeni bulundu. İddiaya göre, 2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yarı çıplak iki taşın arasına sıkışmış şekilde

İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu.

Babat'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltında

Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Akşam saatlerinde ise olay ilgili bir şüpheli göz altına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi.