BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  GÜNCEL

Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler! Çocukların feryadı yürekleri dağladı

Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler! Çocukların feryadı yürekleri dağladı

KIRIKKALE'de apartman dairesindeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, AFAD çalışanı bir kişiyi tabancayla öldürülmüş halde buldu. Babalarının cenazesini gören çocuklarının feryadı ise yürekleri dağladı.

Abone ol

Olay, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde çıkan tabanca seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Ali Özdoğan'ı (54) yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu anlaşılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Özdoğan'ın cenazesi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayın cinayet olma ihtimaline yönelik şüpheli olarak düşünülen D.K.'yı gözaltına aldı. 4 çocuk babası Ali Özdoğan'ın AFAD'ta çalıştığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı
Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı
İstanbul'da sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı sopalı saldırı! 1 bekçi şehit oldu
İstanbul'da sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı sopalı saldırı! 1 bekçi şehit oldu
Zelenskiy duyurdu: Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak
Zelenskiy duyurdu: Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak
Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak
Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak
Derik'teki kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı, Bakan Soylu bölgeye gidiyor
Derik'teki kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı, Bakan Soylu bölgeye gidiyor
Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu
Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Hollanda'da cami kundaklandı! LGBT'ye yönelik sözler nedeniyle....
Hollanda'da cami kundaklandı! LGBT'ye yönelik sözler nedeniyle....
Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek
Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir aylık diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir aylık diplomasi trafiği