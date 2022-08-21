Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı

TÜRKİYE dün Gaziantep ve Mardin’den gelen iki benzer kaza haberiyle yasa boğuldu. Önce Gaziantep,, sonra da Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlara yardıma gidenler faciayı yaşadı. Gaziantep'teki kazada 15, Derik'teki kazada ise 20 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik'e giderek vatandaşlara başsağlığı diledi ölenlerin cenaze törenlerine katıldı.

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Türkiye dün iki şehirden gelen trafik faciası haberleriyle yasa boğuldu. Birbirinin benzeri iki kazada 35 kişi hayatını kaybederken, 9'u ağır 57 kişi de yaralandı. İki kazanın da benzer şekilde meydana gelmesi yürekleri dağladı. Facialar, trafik kazasına yardıma gidenlere başka bir aracın çarpması sonuç meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, facianın ardından Mardin'e gitti.

İlk facia haberi Gaziantep'ten geldi

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.

Yan yatan otobüs yardıma gidenlere çarptı

Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı. Feci kazada sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden; itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver dahil 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9’unun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver

Kameraman: Kaçın diye bağırdım ama...

Kazadan yaralı kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Otobüsün devrilerek geldiğini gördüm. ‘Kaçın’ diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Mardin'de TIR devrilince...

Gaziantep’teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü TIR, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplandı.

Devrilen TIR'a yardım edenlere TIR çarptı

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Soylu: Kazada bir polis şehit oldu, 2'si yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haberin ardından Derik'e gitti. Kazada bir polisin de şehit olduğunu kaydeden Soylu, "Bir önceki kazayla ilgili nasıl Gaziantep'te sağlık görevlilerimiz o kazaya müdahale esnasında hayatlarını kaybetmişlerse, şehit olmuşlarsa burada da yine ilk kazaya müdahale esnasında bulunan bir polisimiz hayatını kaybetti ve şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gözaltı konusunda 2'si de yaralı, onlar hastanedeler ve tedavi altındalar, 2 gözaltımız var, 2 şoför." diye konuştu.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu daha sonra kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katıldı.