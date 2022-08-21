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Benzine zam var! Motorin zammının ardından bu gece (22 Ağustos pazartesi) benzine zam var

Benzine zam var! Motorin zammının ardından bu gece (22 Ağustos pazartesi) benzine zam var

MERKEZ Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolardaki yükseliş araç sahiplerinin cesini vuruyor. Motorine üst üste gelen 2 zammın ardından bir zam da benzine geliyor. Benzinin litresine 22 Ağustos Pazartesi günü yani bu gece yarısı 80 kuruş zam gelecek.

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında döviz kurlarındaki artışların ardından akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmeye başladı. Motorine iki gün üst üste gelen zamların ardından benzine de yeni haftanın ilk günü zam gelmesi bekleniyor. 

Motorin 25 lirayı aştı

Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamlardan sonra litresi 25 lirayı gördü. Bu kez 22 Ağustos pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruş zam geleceği öngörülüyor.

İşte zamlı benzin fiyatları...

Pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.

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