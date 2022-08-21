BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  GÜNCEL

Manisa'da otomobil elektrikli bisikletteki anne-oğula çarptı! İkisi de feci şekilde can verdi

Manisa'da otomobil elektrikli bisikletteki anne-oğula çarptı! İkisi de feci şekilde can verdi

MANİSA'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikletten savrulan anne ve oğlu öldü. Yaşamını yitiren kadının eşinin de yaklaşık 10 yıl önce trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Abone ol

Yürek yakan kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Muhammet Ali T.(22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 20 metre savruldular

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fikriye Özkara(36) ve oğlu Halil Can Özkara(14) çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikriye Özkara(36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın(14) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Anne oğlun cansız bedenleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan 64 FS 823 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ali T.(22) ise, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Eşiyle aynı kaderi yaşadılar

Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen anne oğlun yakınları da, sinir krizleri geçirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler! Çocukların feryadı yürekleri dağladı
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler! Çocukların feryadı yürekleri dağladı
Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı
Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı
Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum!
Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum!
Zelenskiy duyurdu: Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak
Zelenskiy duyurdu: Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili taziye mesajı
Derik'teki kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı, Bakan Soylu bölgeye gidiyor
Derik'teki kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı, Bakan Soylu bölgeye gidiyor
Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu
Trabzonspor Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Hollanda'da cami kundaklandı! LGBT'ye yönelik sözler nedeniyle....
Hollanda'da cami kundaklandı! LGBT'ye yönelik sözler nedeniyle....
Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek
Mardin'de katliam gibi kaza! Freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı ölü sayısı yüksek