Kısmetse Olur yarışmasının skandalları bitmiyor! Yarışmacı Daniela itiraflarıyla yerin dibine soktu

Yayınlandığı dönem boyunca gelin adaylarının olaylı tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur yarışması şimdilerde yarışmacıların söyledikleriyle sık sık gündeme geliyor. Kısmetse Olur'un Daniela'sı yarışmayla ilgili söyledikleriyle herkesi dumura uğrattı.

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2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve dönemine damga vuran Evlilik için aşk arayan gelin ve damat adaylarını bir araya getiren evlilik programı Kısmetse Olur üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündemlerden düşmüyor.

Seda Akgül'ün sunduğu yarışma son zamanlarda yarışmacılarının değişimiyle sık sık gündeme gelen evlilik yarışmasında 7 damat ve 7 gelin adayının flört etmesiyle evlilik kararı alan çifte büyük ödül veriliyordu.

Yıllar sonra tekrardan...

Günümüzde Cansel Çördük'ün ve Melis Betkayan'ın estetikli son halleriyle gündeme gelmesi programın hayranlarını tekrardan heyecanlandırdı. Yarışmacılarıyla tekrardan gündeme gelen program sosyal medyada editlenen videolarla yıllar sonra viral oldu.

Yarışmayla ilgili yapılan itiraflarda gün yüzüne çıkmaya başlayınca bir itirafta yarışmacı güzel Daniela'dan geldi. Kısmetse Olur yarışmasında damat adaylarından Tankut'la aşk yaşadığı aşkla akıllardan silinmeyen Danilea instagram hesabından yaptığı itiraflar olay çıkarttı.

Tam bir rezalet!

Sosyal medyada bir hayranından gelen Kısmetse Olur programı ile ilgili soruyu yanıtlayan Daniela herkesi şaşırttı. Takipçisinin, "Kısmetse Olur'da neler yaşadın?" sorusuna, " Hayal kırıklığı ve kaos... Tam bir rezalet. Evli bir adamla yalandan bir kurguda yaralanmak" şeklinde cevap verdi.

Kısmetse Olur Daniela kimdir?

1992 doğumlu olan ve 11 yıldır İstanbul'da yaşayan Daniela Grajdeanu Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında güzelliğiyle adını duyuran yarışmacı ilk bölümlerden itibaren dikkat çekmiştir. Şimdilerde İnstagram fenomenliği yapan ve 30 yaşında olan Daniela aynı zamanda pilates eğitmenliği yapmaktadır.