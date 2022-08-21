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Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında Suriyeli tartışması! Sosyal medya sallandı

Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında Suriyeli tartışması! Sosyal medya sallandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasındaki 'oy verecek Suriyeli' polemiği büyüdü. Şarkıcı Mustafa Sandal, "120 bin mi 1.5 milyon kişi mi? Hangisi doğru?" diye sordu. Sandal'a cevap AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç ile Mustafa Sandal arasında çarpıcı bir polemik yaşandı. İşte o polemik...

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Türkiye'nin vatandaşlık verdiği Suriyelilerin sayısıyla ilgili siyasetteki tartışma sürerken, tartışmaya şarkıcı Mustafa Sandal da dahil oldu.  Mustafa Sandal'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan paylaşımına AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç cevap verdi. Sandal ile Tunç arasında çarpıcı bir polemik yaşandı.

Mustafa Sandal'dan Suriyeli seçmen sorusu

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Sandal, “Sn. Soylu 200 bin Suriyeli’ye vatandaşlık verildi, 120 bini oy kullanacak dedi. Sn. Özdağ ise, 1 milyon 476 bin 368 kişi dedi. Soru 1: Hangisi doğru? Soru2: Kendi ülkesinde geleceği için mücadele etmeyenler, evlatlarımızın yarınına mı karar verecek? Pes!!” ifadelerini kullandı.

AK Parti yöneticisi Tunç cevap verdi

Sandal’ın bu paylaşımına ise AKP’li Tunç’tan yanıt geldi. Sandal’ın paylaşımını alıntılayan Tunç, “Devletin İçişleri Bakanının verdiği rakam ile, yalanı meslek haline getirmiş birisinin yalanını kıyaslayarak bu soruyu sorabiliyorsun ya. Ne diyelim, ‘sanatçı’ olmak yetmiyor.” dedi.

Mustafa Sandal sert tepki gösterdi

Tunç’un bu ifadelerine ise Sandal’dan sert tepki geldi. Sandal, “Sn. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bu kadar kolay bir şekilde Suriyelilere verilmesi zorunuza gitmiyor da benim soru sormam mı zorunuza gidiyor? Yoksa size göre bu ülkenin sanatçısının da vatandaşının da size soru sorma hakkı yok mu?” ifadelerini kullandı.

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