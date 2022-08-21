En çok yatan kazanıyor: En tembel kişi aranıyor: Ödül 6 bin TL

Karadağ, "Ülkenin en tembel kişisini" arıyor. Ülkede 11'incisi düzenlenen "tembellik yarışmasında" tuvalet ihtiyacı dışında yataktan kalkan eleniyor. Kazananı ise 6 bin TL'lik ödül bekliyor.

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Yarışmacıların yapması gereken tek şey yatmak...

Uyuma, yeme içme, telefon kullanma serbest ancak ayağa kalkmamak şartıyla.

Karadağ ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor..

Niksic şehri yakınlarındaki Brezna etno-köyünde 11’incisi düzenlenen yarışmada ülkenin en tembel vatandaşı aranıyor.

Geçen yılın galibi hiç kalkmadan 117 saat yatmıştı

Dokuz yarışmacı, geçen yıl 117 saat yatarak ödül kazanan Duda Aleksic’in rekorunu kırmayı hedefliyor.

Hiç kalkmadan en uzun süre yatan yarışmacıyı 6 bin TL'lik ödül bekliyor.

Organizatörler, Karadağlıların tembel olarak tanınmalarından yola çıkarak böyle bir yarışmaya karar verdiklerini belirtti.