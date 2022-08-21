BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  DÜNYA

En çok yatan kazanıyor: En tembel kişi aranıyor: Ödül 6 bin TL

En çok yatan kazanıyor: En tembel kişi aranıyor: Ödül 6 bin TL

Karadağ, "Ülkenin en tembel kişisini" arıyor. Ülkede 11'incisi düzenlenen "tembellik yarışmasında" tuvalet ihtiyacı dışında yataktan kalkan eleniyor. Kazananı ise 6 bin TL'lik ödül bekliyor.

Abone ol

Yarışmacıların yapması gereken tek şey yatmak...

Uyuma, yeme içme, telefon kullanma serbest ancak ayağa kalkmamak şartıyla.

Karadağ ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor..

Niksic şehri yakınlarındaki Brezna etno-köyünde 11’incisi düzenlenen yarışmada ülkenin en tembel vatandaşı aranıyor.

Geçen yılın galibi hiç kalkmadan 117 saat yatmıştı

Dokuz yarışmacı, geçen yıl 117 saat yatarak ödül kazanan Duda Aleksic’in rekorunu kırmayı hedefliyor.

Hiç kalkmadan en uzun süre yatan yarışmacıyı 6 bin TL'lik ödül bekliyor.

Organizatörler, Karadağlıların tembel olarak tanınmalarından yola çıkarak böyle bir yarışmaya karar verdiklerini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kısmetse Olur yarışmasının skandalları bitmiyor! Yarışmacı Daniela itiraflarıyla yerin dibine soktu
Kısmetse Olur yarışmasının skandalları bitmiyor! Yarışmacı Daniela itiraflarıyla yerin dibine soktu
Arsaya talep resmen patladı! Fiyatlar yüzde 83 arttı
Arsaya talep resmen patladı! Fiyatlar yüzde 83 arttı
Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında Suriyeli tartışması! Sosyal medya sallandı
Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında Suriyeli tartışması! Sosyal medya sallandı
 Şırnak’ta iki gündür kayıp 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak cansız bedeni bulundu!
 Şırnak’ta iki gündür kayıp 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak cansız bedeni bulundu!
İmam enişte ile öğretmen kayınbiraderinin acı sonu! Kurtarmaya gitti kendisi de boğuldu
İmam enişte ile öğretmen kayınbiraderinin acı sonu! Kurtarmaya gitti kendisi de boğuldu
Manisa'da otomobil elektrikli bisikletteki anne-oğula çarptı! İkisi de feci şekilde can verdi
Manisa'da otomobil elektrikli bisikletteki anne-oğula çarptı! İkisi de feci şekilde can verdi
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler! Çocukların feryadı yürekleri dağladı
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler! Çocukların feryadı yürekleri dağladı
Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı
Zincirleme felaketler! Gaziantep ve Mardin'de birbirinin kopyası iki kazada 35 kişi öldü 57 kişi yaralı
İstanbul'da sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı sopalı saldırı! 1 bekçi şehit oldu
İstanbul'da sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı sopalı saldırı! 1 bekçi şehit oldu
Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum!
Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum!