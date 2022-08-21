Çarkıfelek Yasemin Koşal son haliyle yıllara meydan okudu! Mehmet Ali Erbil değişti o değişmedi

Bir dönemin efsane programı Çarkıfelek'te kimler hostes olarak yer aldı kimler... Birçok ismin de sunuculuğunu yaptığı Çarkıfelek'in en unutulmaz isimlerinden biri de şüphesiz güzelliği ekranlardan taşan mankeni Yasemin Koşal'dı. Bir döneme adını yazdıran Yasemin Koşal şimdi ne yapıyor dersiniz? İşte evlendikten sonra oyunculuktan da elini eteğini çeken Yasemin Koşal'ın son hali...

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Televizyon ekranlarının efsane ve fenomen olan yarışması Çarkıfelek'i bilmeyen yoktur aramızda. Tarık Tarcan'ın usta sunumu ile ilk kez ekrana gelen yarışmayı daha sonra Mehmet Ali Erbil devralmıştı. Bir çok ismin yer aldığı Çarkıfelek'ten kimler geldi, kimler geçti... Fakat yarışmada en çok iz bırakan isimlerden biri de o dönem güzelliği, zerafeti ve güler yüzü ile ekranlardan bize merhaba diyen Yasemin Koşal olmuştu. Şimdilerde evli ve ekranlardan çok uzak bir yaşam süren Yasemin Koşal şimdi ne yapıyor dersiniz? İşte mankenlik, oyunculuk ve ekranlardan elini eteğini çeken Yasemin Koşal'ın son hali....

Son halini görenler şaştı kaldı; hala su gibi

Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı oldu.

Şimdilerde evli, mutlu, çocuklu

Çarkıfelek sayesinde yıldızı parlayan, yıllarca ekranlarda boy gösteren isimlerin yanı sıra sessiz sedasız sektörden çekilen ve yuvasını kuran isimler de oldu. Bu isimlerden biri de Yasemin Koşal oldu. Koşal bu renkli hayattan elini eteğini çekti ve aile kurmayı tercih etti.

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu. Peki Yasemin Koşal'a ne oldu, şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali.

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, son hali gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Yasemin Koşal kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

17 Haziran 1966 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Koşal, İkizler burcu kadını. Yasemin Koşal, 1983 yılında Türkiye güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1998 yılı sonları ve 1999 yılında Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptı.Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı Koşal. Sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti.



Çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kariyerine sunuculukla devam etti. İş insanı Mehmet Şumnu ile evlenen Yasemin Koşal, 2004'te bir erkek çocuğu sahibi oldu.