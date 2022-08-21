BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  SPOR

Dünya ağır sıklet boks ünvan maçında Usyk, Joshua'yı darmaduman etti

Dünya ağır sıklet boks ünvan maçında Usyk, Joshua'yı darmaduman etti

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, rövanş maçında Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı mağlup ederek ünvanını korudu.

Abone ol

"Kızıldeniz'deki Öfke" adıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen boks mücadeleleri kapsamında, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş maçı için Kral Abdullah Spor Kompleksi'ndeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome Salon'unda karşılaştı.

Joshua'yı yendi, ünvanını korudu

Usyk, Joshua'yı mağlup ederek WBA, IBF, IBO ve WBO kemerlerini korumayı başardı.

Veliaht Prens de maçı izledi

AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua arasında Kral Abdullah Spor Kompleksi'ndeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome Salon'unda yapılan maçı izledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Putin'in Beyni' Dugin'in kızına bombalı suikast! Alexander Dugin kimdir Türkiye için ne ifade ediyor?
Foto Galeri 'Putin'in Beyni' Dugin'in kızına bombalı suikast! Alexander Dugin kimdir Türkiye için ne ifade ediyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çarkıfelek Yasemin Koşal son haliyle yıllara meydan okudu! Mehmet Ali Erbil değişti o değişmedi
Çarkıfelek Yasemin Koşal son haliyle yıllara meydan okudu! Mehmet Ali Erbil değişti o değişmedi
Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Evliliğiniz sallantıdaysa üzülmeyin! Bu yöntemlerle eşiniz size yeniden bağlanacak
Evliliğiniz sallantıdaysa üzülmeyin! Bu yöntemlerle eşiniz size yeniden bağlanacak
En çok yatan kazanıyor: En tembel kişi aranıyor: Ödül 6 bin TL
En çok yatan kazanıyor: En tembel kişi aranıyor: Ödül 6 bin TL
Arsaya talep resmen patladı! Fiyatlar yüzde 83 arttı
Arsaya talep resmen patladı! Fiyatlar yüzde 83 arttı
Başım dönüyor kulaklarım uğuldayıp çınlıyor diyorsanız dikkat! O hastalığın habercisi olabilir
Başım dönüyor kulaklarım uğuldayıp çınlıyor diyorsanız dikkat! O hastalığın habercisi olabilir
Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında Suriyeli tartışması! Sosyal medya sallandı
Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında Suriyeli tartışması! Sosyal medya sallandı
 Şırnak’ta iki gündür kayıp 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak cansız bedeni bulundu!
 Şırnak’ta iki gündür kayıp 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak cansız bedeni bulundu!
Benzine zam var! Motorin zammının ardından bu gece (22 Ağustos pazartesi) benzine zam var
Benzine zam var! Motorin zammının ardından bu gece (22 Ağustos pazartesi) benzine zam var
İmam enişte ile öğretmen kayınbiraderinin acı sonu! Kurtarmaya gitti kendisi de boğuldu
İmam enişte ile öğretmen kayınbiraderinin acı sonu! Kurtarmaya gitti kendisi de boğuldu