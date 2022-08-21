'Putin'in Beyni' Dugin'in kızına bombalı suikast! Alexander Dugin kimdir Türkiye için ne ifade ediyor?
RUSYA bu saldırı ile sarsıldı. Uluslararası kamuoyu tarafından "Rusya Devlet başkanı Putin'in beyni" olarak tanınan Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye'nin de yakından tanıdığı Dugin'in saldırının asıl hedefi olabileceği iddia edildi.
Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve “Putin’in beyni” lakabıyla anılan danışmanı Alexander Dugin’in kızı aracına düzenlenen bombalı saldırıda feci şekilde öldü.
Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Zaharovo'da gerçekleşen “Gelenek” adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi. Dugin cipi kızına verdiği ve kendisi bir başka araçla Moskova’ya döndü.
Daria Dugina’nın tek başına bindiği cipte, patlama oldu. Bindiği cipe düzenlenen bombalı saldırıda araç parçalara ayrılırken Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina yaşamını yitirdi. Patlamanın başkent Moskova’nın 20 kilometre batısında yaşandığı kaydedildi. Görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve aracın alevler içinde kaldığını aktardı.
Bombalı saldırının hedefinin aslında baba Dugin olduğu ancak kızının kurban gittiği iddia edildi. Darya Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov, Rus haber ajansı Tass’a konuştu. Krasnov, bu saldırıda hedefin Alexander Dugin olduğunu öne sürdü.