'Putin'in Beyni' Dugin'in kızına bombalı suikast! Alexander Dugin kimdir Türkiye için ne ifade ediyor?

Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Zaharovo'da gerçekleşen “Gelenek” adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi. Dugin cipi kızına verdiği ve kendisi bir başka araçla Moskova’ya döndü.