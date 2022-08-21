Kadınlar sizden hoşlandığını bu hareketlerle apaçık ediyor! Bunları yapıyorlarsa düğün tarihi alın

Kadınların iç dünyasını anlamak, erkeklere nazaran daha zordur. Erkekler yüzeysel düşünürken, kadınlar daha detaycıdır. O yüzdendir ki erkekler, kadınların onlara karşı neler hissettiğin, anlamakta zorlanabilir. Eğer böyle düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü işinizi kolaylaştıracak ipuçlarını sizlere en güzel şekide sunduk...

Abone ol

Kadınlar, her ne kadar kendilerini açık etmek konusunda erkeklerden daha iyi olsalar da, bazı davranışlar bir şeyleri ortaya çıkarmaya yetebiliyor. İster istemez yaptıkları bu hareketler, karşınızdaki kişinin sizinle ilgilendiğini gösteriyor olabilir. Her insan, ilişkinin en başında hoşlantısını gizlemek için çaba gösterir. Eğer bir kadınla görüşüyorsanız ve onunla bir ilişki yaşamak istiyorsanız, sizden hoşlanıp hoşlanmadığını bu küçük detaylarla anlayabilirsiniz. Bunları yapan kadınlar genellikle hoşlanıyor durumunda olurlar. Bakın o davranışlar neler...

Anlamlı bakışlar atar

Eğer bir kadın sizden hoşlanıyorsa buluştuğunuzda siz anlamlı bakışlar atmayı ihmal etmeyecektir. Size bir şeyler anlatırken bakışlarını sizden kaçırmıyor ve göz teması kurmaya özen gösteriyorsa büyük ihtimalle sizden hoşlanıyor ve sizi etkilemeye çalışıyordur. Gözler kalbin aynasıdır. Kim olursa olsun bakışlarında gördüğünüz şey ile yanılma olasılığınız çok düşüktür. Bu sebeple buluşmalarınızda bakışlarınızı kaçırmayın. Ayrıca kendi bir şeyler anlatırken gözlerinize bakmak yerine etrafa bakıyorsa, boş yere umutlanmayın.

Merak eder

Kadınlar, doğası gereği size anaç yaklaşabilirler. Eğer bir kadın durduk yere sizi merak ediyorsa, bir işiniz varsa ve onu halledip halletmediğinizi soruyorsa, bir yere gidiyorsanız gidip gitmediğinizi soruyorsa, hastaysanız durumunuzla ilgili soru soruyorsa veya iyileşmeniz için size tavsiyeler veriyorsa sizden net bir şekilde hoşlanıyordur.

Vücut dili

Eğer hoşlandığınız bir kadınla buluştuğunuzda dizleri size dönük bir şekilde oturuyorsa, konuşurken size doğru hafif eğiliyorsa, esprilerinize hep gülüyorsa, gözlerinizin içinde bakıyorsa ve en ufak durumlarda bile minik temaslarda bulunuyorsa muhtemelen o da sizden hoşlanıyor anlamına gelir. Bu ince davranışlar kadınlar hoşlanma belirtileri olarak gösterilebilir.

Temas eder

Konuşurken, hoşlandığı erkeğin omzuna, koluna ya da eline dokunmayı ihmal etmezler. Bu küçük dokunuşlar kadınların duygularını ele veren detaylar arasında yer alır. Bu sebeple buluştuğunuzda bu hareketleri yapıp yapmadığına mutlaka dikkat edin. Eğer yapıyorsa sizden hoşlandığına emin olabilirsiniz.

Buluşmak ister

Daha sık görüşmek için birçok adım atarlar. Bir kadın eğer sürekli buluşmak istiyorsa muhtemelen size karşı duyguları çok yoğun olabilir. Çünkü kadınlar hoşlandıkları erkekten bir saniye olsun ayrı kalmak istemez. Ancak artık görüşmek istemiyorsa orada ilişkiyi sonlandırmanın vakti gelmiş olabilir.