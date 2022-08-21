Yunanistan'a sert uyarı! Tahrik etmiyoruz Yunan Bakan'ı uyarıyoruz! Teröre destek vermeyin!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndaki faaliyetlerine tepki gösterdi. Yunan Bakan, Bakan Soylu'yu olayları tahrik etmekle suçlayınca, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert cevap geldi: "Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın...”

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Türkiye - Yunanistan geriliminde yeni gelişme. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medya hesabından, Türkiye’yi hedef alan bir dizi paylaşım yaptı. Theodorikakos, paylaşımlarında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur." iddiasında bulundu.

Yunan Bakan Theodorikakos, "Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılarla ilgili son olayla ilgili olarak, Türkiye'nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demokratik bir ülkedir” iddiasında bulundu.

Bütün dünyanın bildiği gerçek

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Theodorikakos’u hedef aldı. Söz konusu iddialara ilişkin, Türkiye’nin hiçbir şeyi provoke etmediğini savunan Çataklı, “Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın” ifadelerini kullandı.

Çataklı paylaşımında Lavrion’da PKK terör örgütü ve örgütün ele başı Abdullah Öcalan’ın propagandasının yapıldığının fotoğraflarını paylaşarak, “Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır” dedi.