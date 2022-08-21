Milletvekili eşinin markette ağzı açık kaldı! 'Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?'

ASGARİ ücrete gelen bin 250 liralık ek zam iki ayda eriyip gitti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, her ay olduğu gibi eşi Nigar Dikbayır'la birlikte asgari ücretli bir aile gibi yaşadı ve elinde kalan para ile markete gitti. Market arabasına koydukları 11 ürünü geri koymak zorunda kalan Nigar Dikbayır, "Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?" diye isyan etti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır her ay olduğu gibi bu ay da market ve pazarda ‘Milletin geçim derdi' araştırması yaptı. Ocak ayında 4 bin 250 TL, şimdi de 5 bin 500 lira asgari ücret alan bir aileyi canlandıran Ümit ve Nigar Dikbayır, asgari ücretli bir ailenin o para ile neler yapabileceğini ve alım gücünün ne kadar azaldığını gözler önüne serdi. Nigar Dikbayır'ın kasede en önemli malzemeleri para yetmediği için geri bıraktığı anlardaki sözleri dikkat çekti.

Ocakta bin 400 TL Ağustos'ta 2 bin 146 TL

Asgari ücretten kira, aidat, ulaşım, ekmek, su, doğalgaz ve elektrik, telefon gibi zorunlu harcamaları çıkaran Dikbayır çifti, ellerinde kalan 1.400 TL ile Ocak ayında aldıkları 48 kalem ürünü almak için yine aynı markete gitti. Ancak ocak ayında listelerindeki 48 üründen 41'ini bin 400 liraya alabilen Dikbayır çifti, aynı ürünler kasada 2 bin 146 lira tutunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ve sepetten 11 ürün eksiltilerek 37 kalem ürüne düştü. Onların da ya gramajı azaldı ya da içindeki ürünün sayısı...

Acilen bu maaşlarda düzenleme yapılmalı

Ümit Dikbayır alışveriş sonrası yaptığı açıklamada “İktidar asgari ücrete zam yaptık diye övünüyor, 4 bin 250 liradan, 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete gelen bin 250 lira zam enflasyon karşısında çoktan eridi, hiçbir derde deva olmadı. Vatandaşın aldığı maaş önemli değil vatandaşın o maaşla ne alabildiği yani satın alma gücü önemli. Bu ülkede 3 bin 500 lira alan emekli de var, onlar ne yapsın? Bin 250 zam hiç bir şey değil, acilen bu maaşlarda düzenleme yapılmalı” dedi.

Nigar Dikbayır: Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?

Para yetmeyince çocuk bezi, kaşar peyniri, biber, elma, kağıt peçete, ıspanak, kahve, süt gibi 11 ürün kasada iade edildi. 6 ay önce 9.90 olan bir kilo salçanın 720 grama düşüp 31.95 olduğunu ve 5.5 liralık kabartma tozunun da 11.5 liraya yükseldiğini gören Nigar Dikbayır, “Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İçinde 10 adet bulunan bir torba limonun fiyatının da, 49.5 lira olduğu görüldü. Ocak ayında 22 adedi 43.9 lira olan tablet bulaşık makinesi deterjanı ise 20 adede düşüp, fiyatı da 80 liraya yükseldi.