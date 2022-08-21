Arabaya bindiğiniz anda mideniz bulanıyorsa dikkat! Araç tutmasını bu yöntemlerle önleyin

Otomobil, vapur, uçak, tren ve diğer taşıtlar farketmeksizin, bir taşıta bindiğinizde anında mideniz bulanıyorsa bu yazı size göre... Araca bindiğiniz andan yolculuğun sonuna kadar eziyet çekmek yerine bunları yapın ve mide bulantınızdan kurtulun.

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Hava, kara, deniz veya demir yolları fark etmeksizin karşılaşılabilen araç tutması durumu, araç içinde hareket halindeyken denge algısının bozulmasından kaynaklanıyor. Bu durum bazı kişilerde çok nadir görülse de bazı kişilerde bebeklikten beri gözlemlenebiliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız sıkça toplu taşıma veya araç kullanıyorsunuz demektir. Eğer araca bindiğinizde mide bulantısı sorunu yaşıyorsanız yolculuk yapmak sizin için oldukça zor bir durumdur. Araç tutması olarak da bilinen hareket hastalığı, yolculukların en büyük sorunlarından... En küçük bir baş dönmesi ya da mide bulantısı bütün yolculuğu kabusa çevirmeye yetiyor. Kendiniz veya çocuğunuzda bu problem varsa ve yolculuk yapmak sizin için büyük bir eziyettir. Bu durumu durdurmak veya başlamadan engellemek için neler yapmalı? Araba tuttuğu zaman nasıl iyileşebiliriz? Hepsinin cevabını sizler için derledik. İşte o mucizevi yöntemler...

Yiyecekler

Yola çıkmadan önce ağır ve baharatlı yiyecekler tüketmekten kaçının. Bununla beraber alkol ve kafein tüketimi de size yolculuk esnasında sorun yaşatacaktır. Aynı zamanda sigara içmek de mide bulantınızı tetikler. Bunların yerine nane ve mentol aromalı yiyeceklerle mide bulantınızın da engellenmesini sağlayabilirsiniz. Mide bulandınız esnasında nane veya mentol aromalı bir sakız veya şeker size iyi gelecektir.

Araçtaki konum

Araç tutması sorununuz varsa, araca bindikten sonra yapmanız gereken ilk şey nereye oturacağınıza doğru karar vermektir. En sallantısız yeri tercih ederseniz kendinize yardımcı olmuş olursunuz. Uçaklarda kanat üzeri, gemilerde güverte ve orta kısımlar, araçların ön koltukları, otobüslerde ve trenlerdeyse cam kenarları yolculuğun en rahat geçeceği yerlerdir.

Hareketler

Ani hareketler yapmayın, bu sayede denge sistemini korumuş olursunuz ve mide bulantısını önlemiş olursunuz. Dik oturarak camdan dışarıyı izlemek ve mümkünse tek bir noktaya sabitlenerek bakmak baş dönmesi ve mide bulantısını engellemede yardımcı oluyor.

Uyumak

Baktınız mideniz bulanmaya başladı, hemen uyumaya çalışın. Uyumak, mide bulantısı esnasında yapabileceğiniz en iyi çözümlerden biri olabilir. Uyumada zorlanılıyorsa, görsel uyarıları en aza indirmek, koyu renk gözlük ya da uyku bantlarından kullanmak da işe yarayabiliyor.

Dikkat dağıtmak

Araç tutması sırasında telefonla uğraşmayın ve birileriyle sohbet etmeyin. Ekrana bakmak ve konuşmak bulantısınızı kuvvetlendirecektir. Bunlar yerine ritim tutun, dışarıyı izleyin ya da dikkatinizi dağıtacak bunun gibi şeyleri yapın.