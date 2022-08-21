ABD sebebini açıklayıp Ankara'yı uyardı : Rusya sizi kullanıyor

ABD'den Ankara'ya, 'Rusya, Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor' uyarısının geldiği bildirildi. Türkiyeli mevkidaşı Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile görüşen ABD'li Wally Adeyemo, Rusların yaptırımları aşmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştığını belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a, "Rus kurum ve kişilerin, Ukrayna işgali nedeniyle getirilen Batı yaptırımlarını aşmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştıkları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakan yardımcısının bir telefon görüşmesi yaptığı ve ikilinin Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması ve yürürlüğe konmasına yönelik devam eden çabaları ele aldıkları aktarıldı.

Türkiye Batı'nın yaptırımlarını Rusya'ya uygulamadı

ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali nedeniyle şu ana kadar çok sayıda Rus devlet kurumu, yetkilisi ve oligarkı hedef alan yaptırımlar uygulamaya başladı.

Türkiye ise, hava sahasını Rusya'ya kapatmadı ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamadı.

Ankara, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ara bulucu rol üstlenmeye çalışıyor.

Batılı kaynaklarda, Rus oligarkların mal varlıklarını Türkiye'ye taşımaya çalıştıkları iddiası

Ancak özellikle Batılı kaynaklarda, Rus oligarkların mal varlıklarını Türkiye'ye taşımaya çalıştıklarına dair zaman zaman haberler yer alıyor.

Keza Batılı analistler, "Türkiye'nin, Rus oligarkların 'oyun alanına' dönüşebileceği" değerlendirmesinde bulunuyor.