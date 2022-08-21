BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  DÜNYA

ABD sebebini açıklayıp Ankara'yı uyardı : Rusya sizi kullanıyor

ABD sebebini açıklayıp Ankara'yı uyardı : Rusya sizi kullanıyor

ABD'den Ankara'ya, 'Rusya, Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor' uyarısının geldiği bildirildi. Türkiyeli mevkidaşı Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile görüşen ABD'li Wally Adeyemo, Rusların yaptırımları aşmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştığını belirtti.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a, "Rus kurum ve kişilerin, Ukrayna işgali nedeniyle getirilen Batı yaptırımlarını aşmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştıkları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. 

Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakan yardımcısının bir telefon görüşmesi yaptığı ve ikilinin Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması ve yürürlüğe konmasına yönelik devam eden çabaları ele aldıkları aktarıldı.

Türkiye Batı'nın yaptırımlarını Rusya'ya uygulamadı

ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali nedeniyle şu ana kadar çok sayıda Rus devlet kurumu, yetkilisi ve oligarkı hedef alan yaptırımlar uygulamaya başladı. 

Türkiye ise, hava sahasını Rusya'ya kapatmadı ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamadı. 

Ankara, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ara bulucu rol üstlenmeye çalışıyor. 

Batılı kaynaklarda, Rus oligarkların mal varlıklarını Türkiye'ye taşımaya çalıştıkları iddiası

Ancak özellikle Batılı kaynaklarda, Rus oligarkların mal varlıklarını Türkiye'ye taşımaya çalıştıklarına dair zaman zaman haberler yer alıyor. 

Keza Batılı analistler, "Türkiye'nin, Rus oligarkların 'oyun alanına' dönüşebileceği" değerlendirmesinde bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor
Foto Galeri Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milletvekili eşinin markette ağzı açık kaldı! 'Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?'
Milletvekili eşinin markette ağzı açık kaldı! 'Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?'
Arabaya bindiğiniz anda mideniz bulanıyorsa dikkat! Araç tutmasını bu yöntemlerle önleyin
Arabaya bindiğiniz anda mideniz bulanıyorsa dikkat! Araç tutmasını bu yöntemlerle önleyin
İşaret parmağınız yüzük parmağınızdan uzun mu! Kanser olabilirsiniz hemen bu testi yapın
İşaret parmağınız yüzük parmağınızdan uzun mu! Kanser olabilirsiniz hemen bu testi yapın
Cemil Çiçek'ten Suriye ile görüşmeler için olay sözler! 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler!'
Cemil Çiçek'ten Suriye ile görüşmeler için olay sözler! 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler!'
Reyhan Karaca'nın şu yaptığına bakın sahne rezillikleri bitmiyor! Gülşen'in izinden gitti sahnede yaptıklarıyla olay çıkarttı
Reyhan Karaca'nın şu yaptığına bakın sahne rezillikleri bitmiyor! Gülşen'in izinden gitti sahnede yaptıklarıyla olay çıkarttı
Dünya ağır sıklet boks ünvan maçında Usyk, Joshua'yı darmaduman etti
Dünya ağır sıklet boks ünvan maçında Usyk, Joshua'yı darmaduman etti
Çarkıfelek Yasemin Koşal son haliyle yıllara meydan okudu! Mehmet Ali Erbil değişti o değişmedi
Çarkıfelek Yasemin Koşal son haliyle yıllara meydan okudu! Mehmet Ali Erbil değişti o değişmedi
Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! TDİOSB devreye giriyor
Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! TDİOSB devreye giriyor
Evliliğiniz sallantıdaysa üzülmeyin! Bu yöntemlerle eşiniz size yeniden bağlanacak
Evliliğiniz sallantıdaysa üzülmeyin! Bu yöntemlerle eşiniz size yeniden bağlanacak