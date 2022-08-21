Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor
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UKRAYNA'nın çatışmalar sırasında ele geçirdiği Rus silahları ve tankları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e götürüldü. İmha edilen tanklar kent merkezinde sergileniyor.
Rusya'ya ait imha edilen tanklar ve silahlar Ukarayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezinde sergileniyor.
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24 Ağustos'ta düzenlenecek "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için savaşta ele geçirilen Rus silahları ve tankları sergilenmek üzere başkente getirildi.
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Kreşatik caddesine yerleştirilen yanmış tanklar ve zırhlı araçlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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Kievliler onlarca Rus tankını görmek için caddeye gitti, fotoğraf çekti.
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