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Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor

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Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor

UKRAYNA'nın çatışmalar sırasında ele geçirdiği Rus silahları ve tankları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e götürüldü. İmha edilen tanklar kent merkezinde sergileniyor.

Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor

Rusya'ya ait imha edilen tanklar ve silahlar Ukarayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezinde sergileniyor.

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Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor

24 Ağustos'ta düzenlenecek "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için savaşta ele geçirilen Rus silahları ve tankları sergilenmek üzere başkente getirildi.

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Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor

Kreşatik caddesine yerleştirilen yanmış tanklar ve zırhlı araçlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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Yanan Rus tankları şehrin göbeğinde sergileniyor vatandaşlar fotoğraf çektiriyor

Kievliler onlarca Rus tankını görmek için caddeye gitti, fotoğraf çekti.

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