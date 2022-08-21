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MİT'ten Kamışlı'da YPG'ye nokta operasyon! PKK'nın eğitimcisi öldürüldü

MİT'ten Kamışlı'da YPG'ye nokta operasyon! PKK'nın eğitimcisi öldürüldü

PKK'ya üst düzey bir darbe daha. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu Mıhyeddin Gulo'yu etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

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