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Erdoğan detayları açıklayacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin tarihi belli oldu

Erdoğan detayları açıklayacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda, 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinde tamamlanan ilk etabın teslim törenine katıldı. Buradaki konuşmasında eylül ayına işaret eden Erdoğan, “Konut, Kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız” dedi.

Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." açıklamasında bulundu.

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