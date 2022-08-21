Milyonlarca insan, akıllarda tek bir soru... BİM'den neden iki kapı var?

Milyonlarca insanın alışveriş yapmak için gittiği zincir marketlerden biri olan BİM hakkında merak ettiği o soru... ''BİM'e neden iki kapıyla giriyoruz?'' Bu sorunun o çok merak edilen cevabını sizler için ayrıntılarıyla yazdık. Bakın BİM'in iki kapısının olma sebebi neymiş....

Abone ol

Marketlere alışveriş yapmaya gittiğiniz de görürsünüz ki her marketin bir kapısı vardır ve o kapıdan geçtiğinizde direkt marketin içine girersiniz. Ama bu durum BİM için geçerli değil. Çünkü BİM'in girişinde iki tane kapı bulunuyor. Bir kapıdan geçtikten sonra boş bir alanda kalıp, ikinci kapıdan geçeriz ve bu şekilde marketin içine girebiliriz. Bu ilginç meseleyle karşılaşanlar ise bu durumu hunharca merak ediyorlar. Neden her markette tek kapı varken BİM'de iki kapıdan geçiyoruz? Siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte BİM'in girişinde iki kapının olmasının sebebi...

İlk iddia

Gece ya da sabahın erken saatlerinde markete ürün getiren tedarikçilerde BİM'in dışta kalan kapısının anahtarı vardır. Tedarikçiler, market kapalıyken ürün getirdiklerinde dış kapıyı açarlar ve ürünleri o boş kalan kısma koyarlar. Daha sonra kapıyı tekrar kapatıp kilitleyip giderler. BİM çalışanları ise marketi açtığında, o alandan malları alıp ikinci kapıyı da açarak içeriye taşırlar. Ürünler ya depoya gider ya da raflara...

İkinci iddia

Dışarıdan gelen havanın sıcaklığının, marketin içinin sıcaklığını etkilememesi için böyle bir dizayn yapılmıştır. Bu iddia, iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş. Ama BİM projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

Üçüncü iddia

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.