Küresel enflasyon teknoloji devi Xiaomi'yi de vurdu Yüzlerce kişi işinden oldu

Ürettiği akıllı telefonlarla dünya çapında tanınan Çin merkezli Xiaomi, yılın ikinci çeyreğinde satışların düşmesi nedeniyle 900'den fazla kişiyi işten çıkardı.

Abone ol

outh China Morning Post'un haberine göre, Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ekonomik durgunluğun ortasında gelirleri düşmeye devam edince son üç ayda 900'den fazla kişiyi işten çıkardı. Bu sayı Xiaomi'nin mevcut işgücünün yüzde 3'üne denk geliyor.

Şirketin geliri ikinci çeyrekte 70,2 milyar yuan'a (yaklaşık 10,3 milyar dolar) ulaştı. Xiaomi bu sonuçla geçen yıla kıyasla gelirinin yüzde 20'sini kaybetti. Ancak yılın ikinci çeyreğinde şirket çok daha kötü sonuçlar elde etti.

30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte şirketin geliri tahmin edilenin de çok altında kaldı. Şirketin ikinci çeyrekte geliri geçen yılın aynı dönemindeki 8.3 milyar yuan'a kıyasla yüzde 83.5'lik bir düşüş yaşadı. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 1.4 milyar yuan (yaklaşık 206 milyon dolar) gelir elde etti.

Küresel enflasyon Xiaomi'yi de etkiledi

Pekin merkezli şirketin bu yıl 33 bin 793 çalışanı bulunuyordu. Ancak 30 Haziran 2022 itibariyle şirketin personel sayısı 32 bin 869'a düştü. Son üç ayda toplamda 924 kişi işten çıkarıldı.

Xiaomi'nin CEO'su Wang Xiang, geçtiğimiz günlerde şirketin gelirlerindeki düşüşle ilgili “Bu çeyrekte, sektörümüz artan küresel enflasyon, döviz dalgalanmaları ve karmaşık siyasi ortam dahil olmak üzere birçok zorlukla karşılaştı. Bu zorluklar, genel piyasa talebini ve dönem için finansal sonuçlarımızı önemli ölçüde etkiledi" açıklamasında bulunmuştu.