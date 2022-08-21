Estetikle bambaşka biri olmuştu! Mika Raun'un cinsellik sorusuna verdiği cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı

Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyuran fenomen Mika Raun yaptırdığı estetiklerle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü isim cinsel hayatıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla herkesi şaşkına uğrattı.

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Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ve yaptığı estetiklerle magazin dünyasına bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çekmişti.

İlk olarak Tiktok uygulamasında adını duyurmaya başlayan fenomen isim daha sonra Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk olarak daha geniş kitlelerce tanınmıştı.

Yaptıklarıyla ve söyledikleriyle birçok kişinin eleştirisine maruz kalan Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde yarım milyon takipçisi bulunan instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisi tarafından sorulan cinsel hayatıyla ilgili soruya verdiği cevapla gündem oldu.

Türkiye ayağa kalkar

Kısa süre önce yeni bir ilişkiye başlayan, sevgilisini sır gibi saklayan fenomen isim sevgilisi hakkında takipçileri tarafından sorulan sorulara "Kim olduğunu bilseniz tüm Türkiye ayağa kalkar" diyerek herkesi daha da meraklandırdı.

Sorulan sorulara açık bir şekilde cevap veren Mika Raun göğüslerinin kaç beden olduğu sorusuna göğsünün 85-90 beden olduğunu söyleyerek, "Dimdikler" ifadelerini kullandı.

"İstemeye geleyim diyor"

Sevgilisiyle ayrıldığı da iddia edilen Mika "Baya baya seni istemeye geleyim falan diyor bazen. Evlilik kafasında çocuk ne ayrılığı?" diyerek sosyal medyada takipçilerine ilişkisine devam ettiğini açıkladı.

Ardından sevgilisiyle cinsel hayatının olup olmadığını soranlara "Nefes almaya vaktim olmuyor" cevabını veren Mika Raun cevabıyla cinsel hayatıyla ilgili herkesin aklını karıştırdı.

Daha öneceden sosyal medyadan para karşılığı ilişki teklifi aldığını açıklayan Mika para karşılığında ilişkiye girip girmediğini de açıkladı. Mika, "Parası yeten olmadı" ifadelerini kullandı.