Türkiye tatilinde yaptırdığı kına dövmesi minik İngiliz çocuğun hayatını kararttı

TÜRKİYE tatilinde koluna kına dövmesi yaptıran İngiliz çocuk Amora Evans'ın (10) kolunda kimyasal yanık oluştu. Amora'nın annesi, ebeveynleri uyarmak için Facebook hesabından kızının fotoğraflarını paylaştı.

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10 yaşındaki İngiliz Amora Evans’ın hayatı, ailesiyle birlikte geldiği Türkiye tatilinde yaptırdığı geçici kına dövmesi nedeniyle kabusa döndü. Koluna kurt dövmesi yaptıran küçük kızda kimyasal yanık oluştu. Kimyasal yanık nedeniyle kolunun ‘çürümüş et gibi koktuğunu’ ifade eden Amora’nın kolunda yara izi kalabilir.

2 gün sonra başladı

Amora’nın 31 yaşındaki annesi Alisha Evans, kızının iki haftalık Türkiye tatillerinin son günü olan 5 Ağustos'ta yaptığı geçici kurt dövmesinin onu çok heyecanlandırdığını söyledi. Ancak İngiltere'ye döndükten iki gün sonra, kızının kolunun ağrımaya ve kaşınmaya başladığını, ardından onu bir sağlık kuruluşuna götürdüğünü ifade etti.

Anne, kızı Amora’nın kolunun 10 gün boyunda kızardığını ve kabarcıklar oluşturarak irin akıtmaya başladığını söyledi. Yanığın, siyah kına ve koyu saç boyalarında yaygın olarak bulunan bir kimyasal olan Parafenilendiamin'den (PPD) kaynaklandığına inanılıyor.

Ebeveynleri uyardı

Amora, iki eczane ve bir doktor ziyaretinin ardından iyileşmeye başladı. Doktor, Amora’ya antibiyotik verdi. Anne Evans, başka bir çocuğun aynı çileyi çekmesini önlemek amacıyla siyah kına dövmelerindeki tehlike hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor.

"Böyle bir şeye neden olabileceğini düşünmemiştim"

Evans, ‘Çürümüş et gibi kokuyordu, korkunçtu. Diğer ebeveynlere, çocuklarına bu siyah kına dövmelerini yaptırmamalarını söylemek istiyorum. İçinde PPD'nin var olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çocuğunuzun bunları yaptırmasına izin vermek gerçekten aptalca geliyor ama herkeste vardı ve bunun böyle bir şeye neden olabileceğini düşünmemiştim bile.

Dürüst olmak gerekirse ilk başta gerçekten korktum çünkü neler olduğunu bilmiyordum, bu yüzden bu kadar kapsamlı bir şekilde araştırmaya başladım. Sonra aslında gerçekten yaygın olduğunu fark ettim. Neyse ki daha şiddetli bir tepkime olmadı ve daha da kötüleşmedi. Sadece endişe verici’ dedi.

Facebook’ta kızının fotoğraflarını ve uyarıcı mesajını yayınlayan Evans’ın gönderisi 2 binden fazla yorum ve beğeni aldı.

Kaynak: Posta