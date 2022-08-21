Yılanların bu özelliklerini öğrenince kanınız donacak! Dilleri öyle bir işe yarıyormuş ki...

Dünyada en çok korkulan hayvan olan yılanlar hakkında bu bilgileri öğrendiğinizde ağzınıza açık kalacak. Çoğu insanın korktuğu bu sürüngen hayvanlar öyle ilginç özellikle sahip ki, duyanlar hem şaşırıyor hem de tüyleri ürperiyor. İşte yılanlar hakkında merak edilen o bilgiler...

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Hayvanlar aleminin en tehlikelilerinden biri olan yılanlar hakkında duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bu sürüngen hayvanlar birbirinden ilginç ve tehlikeli özelliğe sahip. Dünyada en çok fobi haline gelen şeyin yılanlar olduğunu biliyor muydunuz? Sadece insanlar değil, diğer hayvanların da korkulu rüyası olan yılanlar, bilmediğiniz özellikleriyle tüylerinizi diken diken edecek. Pek çok insanın korktuğu, kimisinin ise fobisi olarak görülen yılanların bir kısmı zehirli ve ölümcül olabilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 3 bin 400 türüyle bulunan yılanlar hakkındaki o ilginç bilgiler...

Görüş mesafesi

Yılanların görüş mesafesi ortalama 2 buçuk metredir. Daha ileri mesafeleri anca kobra gibi başı havaya kalkabilen yılanlar görebilir. Yani bir yılanın sizi görmemesini istiyorsanız ve bu yılan bir kobra değilse, 2 buçuk metreden fazla yakınlaşmamalısınız. Uzakla bir yılan gördüğünüzde korkmanıza gerek yok. Çünkü sizi zaten göremeyecektir.

Ses

Yılanların hiçbir türü sesi algılayamaz. Ses duyamadıkları için de etrafındakileri sıcaklıkla algılar. Vücudundaki termal reseptörler sayesinde ısıyı kolaylıkla algılayabilen yılanlar, avının vücut sıcaklığından yola çıkarak çok rahat bir şekilde karnını doyurabilir.

Zehir

Zehirlerini üst dişlerinden salgılarlar ve bir enjektör gibi avına saplanır. Yılanlar avlarını önce ısırır, zehirler ve etkisiz hale getirirzler. Bu zehirli sıvıyı ise dişlerinden salgılarlar. Avına sapladığı dişlerinden zehri verdikten sonra karşısındakini savunmasız bırakır, öldürür ve yer.

Kemik

Yılan vücudun da başındaki yumuşaksı kemikler haricinde kemik bulunmaz. Vücudunun tamamı kaslardan oluşan yılanlar, kemiksiz yapıda oldukları için çok kolay bir şekilde kıvrılıp sürüklenebilirler. Ayrıca yumuşak bir deriye sahiptirler. Derilerinin sert olması, sürünürken yırtılmasına yol açar ve ölümlerine sebep olabilir.

Dil

Yumurtlayarak üreyen yılanlar, 20 civarı yumurta bırakabilir ve yumurtalarının yerini ise dilleri sayesinde bulur. Yılanların yol göstericisi dilleridir. Yönlerini bulurken dillerini kullandıkları gibi giderken yerde bıraktıkları sıvı sayesinde bir birlerini de bulabilirler.

Avı yutma

Yılanlar avını yutarken soluk borusunu girişini dışarıya çıkarır ve büyük avlarını yutarken bu şekilde nefes alabilir. Böylelikle büyük avlarını yutarken uzun süre nefessiz kalmak yerine bir yandan da nefes alabilirler. Aynı zamanda vücutlarında ürettikleri güçlü sıvı sayesinde, avı ne kadar büyük olursa olsun kolaylıkla öğütebilirler.