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Toprağa yumurta koyun 6 hafta sonra bakın ne oluyor! Görenler hadi canım dedi

Toprağa yumurta koyun 6 hafta sonra bakın ne oluyor! Görenler hadi canım dedi

Neredeyse her ürünün baştacı olan yumurtayı sevmeyen neredeyse yoktur aramızda. Her hali ile tam bir kalsiyum, protein deposu olan yumurtanın kabukları bile içi kadar değerli. Yediğiniz yumurtanı kabuklarını sakın çöpe atmayın, toprağa gömün bakın sonra neler oluyor...

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Özellikle kahvaltı masaların baştacı olan yumurtanın içi kadar dışının da çok yararlı olduğunu biliyor muydunuz? Birçoğumuz çöpe attığı yumurta kabuğunda meğer mucizeler varmış Yumurta kabuklarının içerdikleri kalsiyum ve diğer mineraller toprağı besliyor. Muhtemelen duymadığınız şey yumurtanın tamamını toprağa bırakmak. Saksının dibine yumurta koyun ve bekleyin. 6 hafta sonrasında olanlara inanamayacaksınız.

Yumurtaları toprağa koyun, toprak serpin

Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta, kabuğu sayesinde hem mineral kaynağı olacak hem de yumurtanın içindekiler bitkinizin kökünün çürümesini engelleyecek. Bitkinizi dikeceğiniz yeri seçin. Yumurtanızı toprağa koyun ve üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça, toprak mineral dolacak.

Gelelim bu işlemin nasıl yapıldığına…

İlk olarak bitkinizi ekeceğiniz toprağı seçmelisiniz. Daha sonra çiğ yumurtanızı toprağa koyup üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça toprağınız mineral deposu olacaktır. Bu işlemi bozulmuş yumurtalardan yapmak daha iyi sonuç verecektir. Profesyoneller tarafından uygulanan bu yöntem daha sonra bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştiren insanlar tarafından da uygulanmaya başlandı. Ve çok iyi sonuçlar alındığı söyleniyor. Profesyoneller bunu muz kabukları ile de deniyorlar. Dilerseniz sizde aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra tek yapmanız gereken bitkilerinizin verimini izlemek.

Birçok kişi bunu denedi ve olumlu sonuç aldı

Profesyonel bahçevanların yumurta haricinde muz ile de bunu yaptığı biliniyor. Hemen deneyin. Size tavsiyemiz son kullanma tarihi geçmiş yumurtaları kullanmanız. Böylelikle yumurtanızı israf etmiş olmayacaksınız.

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