Yeni bir ittifak daha mı kuruluyor! Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den bomba yanıt

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi’yle birlikte kurdukları ‘Türkiye İttifakı'nı eylül ayı sonunda açıklayacaklarını söyledi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'da sohbet odasında bir araya geldi. İki siyasi başkan çıkan iddialara yanıt verdi.

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Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi, Ümit Özdağ’ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ve Remzi Çayır’ın genel başkanı olduğu Milli Yol Partisi ile sürekli görüştüklerini, ittifak çalışmalarında sona geldiklerini belirten Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu’na göre bu partilerin çıkış noktaları, “Türkiye’nin iki ittifaka, Cumhur İttifakı ve altılı ittifaka mahkûm olmaması.”

Cumhur İttifakı ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması kapsamında oluşan altılı masaya yönelik eleştirilerini dile getiren Serdaroğlu, “İki ittifakın da Türkiye’nin milli çıkarlarına uygun davranacaklarına, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine sahip çıkacaklarına dair çok ciddi kuşkularımız var. Kuşkudan da öte bulgularımız var” dedi.

Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den iddialara yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'da sohbet odasında bir araya geldi.

Özdağ ve İnce'ye iki parti arasındaki olası bir ittifak ihtimali sorulurken, Özdağ, "Arkadaşlar Sayın Genel Başkanı sıkıştırıyormuş Zafer Partisi ile Memleket Partisi arasında bir ittifak var mı diye.

Daha Türkiye seçim ortamına girmedi. Onun çok ötesindeyiz hala. Ama tabii ki Memleket Partisi'yle de milli çizgide duran bütün partilerle de zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz. Sayın İnce, kurmaylarıyla birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Önemli bir meseleyi Türkiye'nin gündemine getirdi. Biz de Zafer Partisi olarak Memleket Partisi'ni ziyaret ettik. Konuştuk, baş başa görüşmelerimiz de oluyor. Özetle, medeni bir siyasal iletişimi ayakta tutuyoruz, Türkiye için ne ihtiyaç varsa onu yapmanın mücadelesini veriyoruz, vereceğiz" dedi.

İnce: Bizim gizli kapaklı görüşmelerimiz yok...

Muharrem İnce ise "Vatandaşlarımız bilsinler, bizim gizli kapaklı görüşmelerimiz yok. Milli bir çizgide, ülkemizin çıkarına, omurgalı, siyasi çalışmaları milletimiz gözü önünde yapıyoruz" ifadesini kullandı.