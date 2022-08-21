5 dakika tatlısını görenlerin ağzının suyu akacak! İşte süt ve yoğurtsuz efsanevi tatlı

Eşinizi dostunuzu kıskandıracak bir tarif mi arıyorsunuz? Aniden misafiriniz mi geldi? Evde süt ve yoğurt bitti ve canınız tatlı mı çekti? Güzel haber! Aradığınız tarif ayağınıza geldi. Bu tatlı tarifiyle pratik bir şekilde yoğurt ve süt kullanmadan herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.

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Aniden tatlı perileri geldi ve canınız tatlı mı çekti? Haber vermeden evinize komşular mı geldi? Hiç dert etmeyin. Bu kolay ve hızlı tarifle hiç vakit kaybetmeden çayın yanında yiyebileceğiniz lezzetli bir tatlınız olacak. Bu sütsüz, yoğurtsuz, çok pratik çok nefis tam da 5 dakika tatlısı günü kurtarmanızı sağlayacak ve yiyenler size tarifini sormadan edemeyecek. Üstelik 1 gün sonraya kalınca bile nefis hatta daha yumuşacık ve nefis...

Malzemeler:

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı purda şekeri

- 1 çay bardağı irmik

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1,5 su bardağı un

Üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı

Şerbeti için:

- 2 su bardağı şeker

- 2,5 su bardağı su

- 2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

Tatlıyı yapmaya başlamadan önce şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın. Derin bir kabın içine yumurta ve şekeri ekleyip köpürene kadar çırpın. Yumurta ve şekeri köpürtmek sadece keklere lezzet katmaz. Bu iki malzeme ile yaptığınız her yiyecek için güzelce çırpıp köpürtürseniz bu, yiyeceğin lezzetine lezzet katacaktır. Yumurta ve şekeri köpürttükten sonra irmik ve yağ ekleyip bir güzel çırpın. Daha sonra bu karışımın içine vanilya, un ve en son da kabartma tozunu ekleyip elinizle güzelce yoğurun. Eğer kıvamı hoşunuza gitmezse birazcık daha un ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız hamuru dilerseniz bir 10 dakika dinlendirebilirsiniz. Sonrasında hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğiniz şekli verin. Şekillendirdiğiniz hamurları, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisinin içine yerleştirin. Hamurların üzerine yumurtanın sarısını sürün ve çatalla veya başka bir alet yardımıyla istediğiniz şekli verin. Bütün bunları yaptıktan sonra tepsiyi, önceden ısıtılmış fırın içerisine yerleştirin ve 180 derecede pişirin. Üzerleri kızardıktan sonra tatlınızı fırından çıkarın. İlk sıcaklığı iyi bir şekilde çıktıktan sonra, önceden hazırladığını şerbeti üzerlerinde gezdirin. Tatlı, şerbeti çekip soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Az zamanda pratik bir şekilde yapılan bu tatlı sayesinde gününüzü kurtarabilir, misafirlerinize bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. Tarif defterinizde olması gereken bu tatlıyı yiyen misafirleriniz, parmaklarını da yiyecek. Afiyet olsun...