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Görüntülenmemek için her yolu denediler! Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle Marmaris'te yakalandı

Görüntülenmemek için her yolu denediler! Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle Marmaris'te yakalandı

Bir dönem adı Nesrin Cavadzade ile aşk iddialarına karışan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu Marmariste yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Oyuncu Melis İşiten'le 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında sonlandıran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu son dönemlerde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli aşklar yaşamıştı. 

Ardından Üç Kuruş dizisinde başrol paylaşan Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu, Cavadzade'nin nişanlısı Gökhan Alkan ile ayrılması ile aralarında aşk iddiaları çıkmıştı.

Aralarındaki aşk iddialarına sosyal medya hesaplarından sert bir dille yalanlayan ikili arkadaş olduklarını açıklamışlardı. Kaygılaroğlu yalanlamalarının ardından geçtiğimiz gün Bozburun’da yeni kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. 

Görüntülenmemek için odadan çıkmadılar

Ünlü oyuncunun bilinmeyen kız arkadaşıyla Marmaris'in tatil beldesi Bozburun'da 3 gün tatil yaptığı, görüntülenmemek için odadan çıkmadıkları ve çalışanlara “Burda olduğumuz duyulmasın“ dedikleri öğrenildi.

Sevgilisinin köpeğini taşıdı

Otel tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen ünlü oyuncu kameralara yakalandı. Sevgilisiyle geçirdiği tatilin son gününde otelden ayrılırken görüntülenen ünlü oyuncunun sevgilisinin köpeğini taşıması dikkat çekti.

Otelden kendilerini bekleyen botla ayrılan taze aşıklar bota binerken kameraya yansıdı. Basın mensuplarını fark eden çiftin suratları asıldı.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Aslen Balıkesirli olan Uraz Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Shox TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisi ile televizyon dünyasına atılan Kaygılaroğlu bu diziyle adını Türkiye'ye duyurmuştur. 

Ardından Eski Hikaye, Yedi Güzel Adam, Baba Candır dizilerinde rol alan ünlü oyuncu son olarak Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandırmıştır. Kaygılaroğlu dijital platformda Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde de rol almıştır. 

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