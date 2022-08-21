Japonya Başbakanı Kişida eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı

Yeni bir ittifak daha mı kuruluyor! Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den bomba yanıt

Bu burçlar her yerde kendine hayran bırakıyor! İşte en çekici burçlar

Trabzonspor'da kırmızı alarm! Abdullah Avcı döneminde bir ilk

Toprağa yumurta koyun 6 hafta sonra bakın ne oluyor! Görenler hadi canım dedi

Yılanların bu özelliklerini öğrenince kanınız donacak! Dilleri öyle bir işe yarıyormuş ki...

Türkiye tatilinde yaptırdığı kına dövmesi minik İngiliz çocuğun hayatını kararttı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Mika Raun'un cinsellik sorusuna verdiği cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı

Bacaklarınız kalınlaşıyorsa sakın kilo aldım sanmayın! Sebebi çok tehlikeli olabilir

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayının ismini verdi! Mansur Yavaş bombası patladı

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül basın mensuplarını görünce eliyle öyle bir şey yaptı ki...