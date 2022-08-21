Japonya Başbakanı Kişida eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı

JAPONYA Başbakanı Kişida Fumio'nun COVID-19 testi pozitif sonuçlandı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun eşi Kişida Yuko ile koronavirüse yakalandığı resmi konutunda karantiya alındığı açıklandı.Abone ol
Japonya Kabine Sekretaryası, Kişida Fumio'nun, eşi Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığını duyurdu.
Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırmıştı.
Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.