Altılı Masa son kez toplandı! Cumhurbaşkanı adayı belli olacak mı? Toplantı öncesi videolu mesaj

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı parti, ilk liderler turunu bugün Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde tamamlayacak. Toplantı başlarken, toplantı öncesinde 6 partinin Twitter hesaplarından #HepBirlikteGüzelYarınlara etiketiyle bir video paylaşıldı.

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı parti, ilk liderler turunun son toplantısını Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bitiriyor. Saadet Partisi'ne ilk gelen lider DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

İkinci olarak gelen lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, üçüncü gelen lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezine geldi.

Karamollaoğlu, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı. Karamollaoğlu, liderlerin gelmeye başlamasından önce kısa bir süre gazetecilerle de sohbet etti. Toplantı öncesi 6 parti, liderlerin görüntülerinin içinde olduğu videoyu "Hep birlikte güzel yarınlara" etiketi ile paylaştı.

Liderleri 'Ata Tohumu' menüsüyle ağırlıyor

Karamollaoğlu, Altılı Masa liderlerini 'Ata Tohumu' menüsüyle ağırlayacak. Saadet Partisi, ev sahipliğinde düzenlenecek Liderler Buluşması'nda ata tohumlarından elde edilen ürünler genel başkanlara ikram edecek.