Türkiye'yi yasa boğmuştu! Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

MARDİN'in Derik ilçesinde dün meydana gelen korkunç kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan korkunç kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

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Türkiye, dün yaşanan trafik kazalarıyla yasa boğuldu. Gaziantep’teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü tır, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka tır, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, tır bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1’i polis ve aralarında çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Bakan Süleyman Soylu'dan bölgede inceleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin’in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu sabah saatlerine kadar hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına ve defin törenlerine katıldı. Bakan Soylu daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden vatandaşların taziye ziyaretlerinde bulunarak ardından hastanedeki yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Hayatını kaybedenlerin isimlerinin; İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan Tanrısever, Mihriban Tanrısever, Necla Önen, Bover Babur, Yahya Ergin, Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk, Sitti Abun, Fesih Dağ olduğu açıklandı.

Şehit polis memuruyla ilgili acı detay

Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin’in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy’den Mardin’in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin’in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.