Elleriniz çok titriyorsa bunu uygulayıp kurtulun! Günde iki bardak ilaç gibi gelecek

El titremesi, birçok sebebi olabilen ve hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Bazen hastalığın kendisi, bazen de başka bir hastalığın belirtisi olarak karşınıza çıkabilir. Sizde veya çevrenizde bu tür bir şikayet varsa üzülmeyin. Bu çaylardan günde iki bardak içerseniz, size ilaç gibi gelebilir ve şifanızı bulabilirsiniz.

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Tıpta 'el tremoru' olarak adlandırılan el titremesi hastalığı, kimi zaman kendi adıyla, kimi zaman ise başka bir hastalığın belirtisi olarak karşılaşabileceğiniz bir şikayettir. Bir nesneyi tutarken gücünüzü kullanamıyorsanız, yazı yazarken zorlanıyorsanız sizler için derlediğimiz bu yazıda yararınıza olacak birçok şey göreceksiniz.

El titremesi neden olur?

Eğer kronik bir hastalığınız varsa ve kullandığınız ilaçlar sinir sisteminize etki ediyorsa, el titremesi şikayetiniz de oluşabilir. Yani bazı ilaçların yan etkileri arasında yer alır. Ayrıca stresli ve gersin olduğunuz zamanlarda, sinirli olduğunuz zamanlarda ya da yoğun bir ruh hali yaşadığınız zamanlarda karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Bu durumda el titremesi, siz sakinleşince geçecektir. Uzun süreli açlık durumunda kan şekerinin düşmesinden dolayı görülebilir. Yemek yedikten yaklaşık 3 saat sonra elde titreme görülüyorsa ve sık sık bu durum yaşanıyorsa doktora görünmekte fayda var. Beyinde oluşan hasarlardan dolayı yaşanan Parkinson hastalığının en bilinen belirtisi elde titremedir. Hastalık ciddi boyuta ulaştığında kişi bardak bile tutamaz hale gelir. Aralıksız yaşanan titremeler, ilaç takviyesi ile daha sakin hale getirilir. Tedavi görülmediği takdirde ileri boyutlara geçen bu rahatsızlık, her iki ele ve bacağa kadar yayılabilir. Son olarak da vitamin eksikliğinden dolayı görülebilir.

El titremesi sorununa bitkisel çözümler

El titremesi sorununu bitkisel tedavi yöntemleriyle kesin çözüme ulaştıramazsınız ama titremeleri hafifletmek için bu bitkisel çaylardan günde iki fincan içmek, yararınıza olabilir. El titremesi tedavisi ve teşhisi için mutlaka doktora gitmelisiniz

Kedi otu bitkisi

Bu bitkiyle sinirlerini yatıştırabilir, stresinizi üstünüzden atabilirsiniz. Stresli günlerde sakinleşmek amacıyla bu bitkinin çayını demleyip içerseniz size iyi gelecektir. Kedi otu çayını gün içinde 2 defa tüketerek stresinizi yok edebilir, bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Böylece gergin anlarda el titremesi problemi ile uğraşmamış olursunuz.

Kuşburnu ve kakule

Suna Dumankaya, el titremesi sorunu için yöneltilen sorulara kuşburnu ve kakule bitkisi ile yanıt vermiştir. Bu iki bitkinin vücut direncini yükselttiği ve titremeleri hafiflettiği bilinir. Bir tutam kuşburnu ve bir miktar kakuleyi 500 ml suda demleyin ve ılıdığında tüketin. Bu bitki çayı ile sinir sistemini dengeleyeceksiniz. Ayrıca el titremesi için bitkisel bir destek almış olacaksınız.

Çarkıfelek bitkisi

Dünyanın pek çok yerinde sinir hastalıkları için önerilen çarkıfelek bitkisi, ülkemizde uzmanlar tarafından el titremesi için önerilmektedir. Gün içinde 3 defa çarkıfelek bitkisini demleyip içerseniz, genel vücut ve el titremelerini sonlandırabilirsiniz. Ayrıca bu bitki daha rahat uyumanızı ve daha dinç kalmanızı da sağlıyor. Bu özelliği ile yorgunluğa bağlı titremeler son buluyor.