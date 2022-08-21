Mardin'deki feci kazanın boyutunu gözler önüne seren kareler
Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımızda ağır yaralandı.
Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.
Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.
Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ortalık savaş alanına döndü
Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.
İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi
Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
Olayın hemen ardından çekilen görüntüler yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. Görüntülerde bazı vatandaşların yerde cansız şekilde yattığı görülürken, yaralılar ile bölgedeki vatandaşların yaşadığı panik anı anbean kameralara yansıdı.