Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kiloyu verince hemen bikinisini giyip poz verdi! Fiziğini gören aşık oluyor

Birçok ünlü yapımda rol alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu geçirdiği mide ameliyatından sonra verdiği kilolarla herkesi şaşkına uğrattı. Ünlü oyuncunun tatil pozları görenleri hayrete düşürdü.

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Doktorlar, Kuruluş Osman gibi birçok ünlü yapımda rol alan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 2014 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ceren Monay, Keremcem, Sinan Albayrak gibi oyuncuların canlandırdığı 'Bu Hayat Benim' dizisinde rol almıştı.

58 kilo vermişti

Dizi için bir anda fazla kilo alan ünlü oyuncu dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı geçirerek uzun bir süre diyet yapmıştı. Diyet sayesinde iki yıla yakın bir sürede 58 kilo veren ünlü oyuncu verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajında mide ameliyatı sonrası 110 kilodan 58 kiloya düştüğünü, ailesiyle havaalanında görüştüğünde annesinin ve babasının kendisini tanımadığını söylemişti.

Yeşim Ceren Bozoğlu şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Bozoğlu yaz tatilini Burgaz Adasında geçiriyor.

Tatilin, denizin ve güneşin tadını çıkartan ünlü isim tatilinden keyifli anları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Keyifli vakit geçiren Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Bikinisiyle kamer karşısında

Bozoğlu, yazın bitmesine sayılı günler kala renkli bikinisiyle objektif karşısına geçti. 60 kiloya yakın kilo veren ünlü oyuncunun bikinili fit halleri herkesi kendine hayran bıraktı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğrafa "Ne oldu sana" yorumları yapıldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

29 Temmuz 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yeşim Ceren Bozoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunudur. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Gazeteci Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçilen ünlü isim çok sayıda oyunda rol almıştır.

Geniş Aile, Doktorlar, O Hayat Benim, Kuruluş Osman gibi çok sayıda televizyon dizisinde rol alan başarılı oyuncu filmlerde ve kliplerde de rol almıştır. 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile nikah masasına oturan Bozoğlu 3 yıllık evliliğin ardından ayrılmıştır.