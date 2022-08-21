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Benzine kallavi zam! Depoları fulleyin bu gece yarısı benzine 80 kuruş zam geliyor

Benzine kallavi zam! Depoları fulleyin bu gece yarısı benzine 80 kuruş zam geliyor

Geçen Motorine geçtiğimiz hafta içinde iki gün üst üste gelen kallavi zammın ardından bu gece yarısı da benzine kallavi bir zam geliyor. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü benzinin litresine 80 kuruş zam gelecek.

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Merkez Bankası'ın piyasaları şoke eden faiz indirimi kararı sonrası dolar yükseldi. Dolardaki yükseliş ve petrol borsalarındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya başladı. Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul
Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.

Ankara
Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.

İzmir
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.

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