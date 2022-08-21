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Devlet Bahçeli'den Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili flaş çıkış! Şaibe varsa araştırılsın

Devlet Bahçeli'den Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili flaş çıkış! Şaibe varsa araştırılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün Gaziantep ve Mardin’de gerçekleşen ve toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla ilgili açıklama yaptı.
Bir günde gerçekleşen kazaların yüreklere ateş düşürdüğünü belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

- Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır.

"İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir” diyen Bahçeli, "Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır” dedi. Bahçeli şöyle devam etti:

- 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum.”

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