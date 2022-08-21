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İstanbul'da sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı sopalı saldırı! 1 bekçi şehit oldu

İstanbul'da sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı sopalı saldırı! 1 bekçi şehit oldu

İSTANBUL Şişli’de sokak ortasında düğün ihbarı yapılması üzerine mahalle bekçileri olay yerine gitti. Düğün sahipleri çıkan tartışmada bekçilere taş ve sopalarla saldırdı, bekçiler de çıkan arbedede biber gazı kullandı. Biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında bir bekçi şehit oldu.  İddiaya göre, Yavrukuş Sokak’ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

Taşlarla bekçilere saldırdılar

Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazınından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan üç
Çocuk babası Oltun Koca Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu.

Mahalle bekçileri hastaneye akın etti

Oltan Koca’nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

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