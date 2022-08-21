Mardin'deki faciaya Cengiz Holding'in TIR'ları mı sebep oldu! Holding'ten açıklama var

MARDİN'in Derik ilçesinde 20 kişinin hayatını kaybettiği faciaya Cengiz Holding'e ait TIR'ların sebep olduğu iddia edildi. HDP'nin iddiasına cevap veren Cengiz Holding, "Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen TIR’lardır" dedi.

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Cengiz Holding, HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın "Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin ölümüne neden olan iki TIR'ın Cengiz Holding'e ait ve uzun zamandır bakımlarının yapılmadığı biliniyor" iddiasına ilişkin olarak, "Mardin’deki kazaya neden olan araçların holdingle bir ilişkisi yok. Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen TIR’lardır” açıklamasını yaptı.

İki TIR'ın Cengiz Holding'le bir ilişkisi yok

Yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen TIR’lardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır." denildi.

TIR'lar bizim değil, bakımları da bize ait değil

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir. Bugün önce Gaziantep, ardından da Mardin’de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü paylaşmak isteriz. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz."