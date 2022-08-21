Korkutan iddia! 900 ilaç bulunamıyor, abartı değil! Böyle giderse insanlar ilaçsızlıktan ölecek!

"Türkiye şu anda çok ciddi bir ilaç krizi ile karşı karşıya. Aslında bu yeni bir durum değil. Epeydir var" diyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Cebinizde paranız dahi olsa birçok ilacı bulamıyorsunuz şu anda" dedi. Yılman, vatandaşın eczane eczane dolaşarak aradığı ilaçlar arasında hayati önem taşıyan kanser, kalp ve şeker gibi hastalıkların ilaçları da olduğunu yazdı.

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Türkiye'de ilaç sıkıntısı yaşandığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Türkiye şu anda çok ciddi bir ilaç krizi ile karşı karşıya. Aslında bu yeni bir durum değil. Epeydir var. Dövizdeki aşırı fiyat artışı ile beraber başladı ve hala da çözülemedi" deyip şu bilgiyi verdi:

"Ve vatandaşın eczane eczane dolaşarak aradığı ilaçlar arasında hayati önem taşıyan kanser, kalp ve şeker gibi hastalıklar için reçete edilen ilaçlar da var. Bırakın SGK’dan ya da özel sigorta desteğiyle alınabilmesini falan. Cebinizde paranız dahi olsa birçok ilacı bulamıyorsunuz şu anda."

"Peki doğrudan insan sağlığını alakadar eden bu krizin temel sebebi ne?" diye soran Sevilay Yılman şunları yazdı:

Sorunun temelinde ne yatıyor?

- Kısa adı 'İFK' yani 'İlaç Fiyat Kararnamesi' denilen bir uygulama. 14.02.2004 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan bu kararnameye göre ilaç fiyatları üretici/ithalatçının maliyet beyanını esas alan fiyatlandırmanın yerine en az 5, en fazla 10 Avrupa Birliği ülkesini baz alan referans fiyat uygulanıyor. Ne anlama geliyor bu? Şu; Sağlık Bakanlığı fiyatlamayı her yıl Avrupa Birliği ülkeleri arasında bakanlıkça belirlenen 5 ülkeyi (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan), ilaç fiyatları için referans ülke olarak değerlendirmeye alıyor.

Sağlık Bakanlığı Euro'nun fiyatını baştan belirliyor

- Türkiye’de ruhsat onayı alan ve fiyatı belirlenecek bir ilaç için, bakanlık tarafından belirlenen referans ülkeler arasından imalatçı satış fiyatı en düşük olan ülke baz (kaynak ülke) alınıyor. Ancak şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı euro'nun fiyatını baştan belirliyor. Satışı yapılacak ilaçların da belirlenen o euro kuru üzerinden satışını zorunlu kılıyor.

900'e yakın ilaca şu an ulaşılamıyor

- Kararname yürürlüğe ilk girdiği yıllarda pek sorun olmuyordu. Çünkü dövizde son dönemlerde olduğu gibi bir dalgalanma yoktu. Ancak artık var ve kurdaki dalgalanma nedeniyle de 900'e yakın ilaca şu an ulaşılamıyor.

Abartı bir rakam gibi gelebilir ama değil

- Abartı bir rakam gibi gelebilir ama değil çünkü Türkiye ilacın yüzde 55'ini yabancı ülkelerden ithal ediyor. Bu konu Sağlık Bakanlığı’nın da gündeminde. Vatandaşlar yaşadığı ilaç krizini bir biçimde Bakanlığa yansıtıyor çünkü.

Stokçuluk yapanlar vardır ama...

- Ve Bakanlık da sebep olarak ecza depoları ile eczaneleri işaret ediyor. İddialarına göre stokçuluk yapılıyor. Yapanlar da vardır mutlaka. Ama tamamının öyle olduğu da söylenemez.