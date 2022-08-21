Elinden sarı bezi düşürmeyen Kadir Ezildi'nin şok eden asıl mesleği! On parmağında on marifet

Bir çoğumuz onu ilk olarak bir haber kanalında temizlik hastalığından bahsederken ve ne kadar titiz olduğunu anlatırken tanıdık Kadir Ezildi'yi. Şimdilerde FOX ekranlarından tozu dumana katan Kadir Ezildi'yi hep gülen yüzü ile ilse bilsek de aslında hayatının bir döneminde büyük dram var. Bakın programında onu gözyaşlarına boğan olay neymiş...

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Titizliği ve temizlik videoları kısa sürede fenomen olan, sempatik halleri ve kendine has üslubu ile milyonların kalbini kazanan Kadir Ezildi şimdilerde adından en çok edilen isimler arasında. Yaşadığı apartmandaki komşuları ile arasındaki sıcak, samimi ve aile ortamında çektiği videolar ile de beğenilen Kadir Ezildi'nin meğer hayatında anlatırken gözyaşlarına boğulduğu bir dramı varmış.

Bir video ile fenomen oldu, herkes onu konuşuyor

Özel bir hastanede arşiv görevlisi olarak çalışırken ana haber bültenini titizliği ile çıkan ve kısa sürede sempatik halleri ile gönülleri kazanan. Kadir Ezildi son olarak düğün gibi doğum günü yaparak günlerce konuşulmuştu. Akıllara kazınan, sadece gelinin olmadığı bir düğünle yeni yaşına giren Kadir Ezildi altınları toplamış hatta düğün pastası şeklinde doğum günü pastasını bile kesmişti. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Kadir Ezildi'nin doğum günü 'düğününü' milyonlar izlemişti.

Programında ağlama krizine girdi

Şimdilerde En Hamarat Benim programının sunumunu yapan Ezildi geçtiğimiz günlerde gözyaşlarına boğuldu. Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim yarışması ile izleyenleri ekrana kilitleyen Kadir Ezildi, yayınlanan son programda gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacı Dilek Hanımın babasının kendisini 3 yaşında terk ettiğini anlatması üzerine duygulanan sunucu Kadir Ezildi, ağlamaya başladı.

Ezildi, babasını uzun zamandır görmediğini ve özellikle bayramlarda eksikliğini oldukça hissettiğini anlattı.

Dertlerimi saklamıyorum dedi ve içini döktü

Ezildi, "Ben dertlerini saklayan biri değilim. Geçmişte yaşadığınız hiçbir şeyi asla unutamıyorsunuz. Siz anlatınca benim bambaşka anılarım canlanıyor. Annem ve babam 2009 yılında ayrıldı.

Çocuk aklı ile çok bir şey anlamıyorsunuz. Ama yıllar geçtikçe anlıyorsunuz. Mesela normalde 4 kişilik bir ailesiniz ama artık sofraya 3 kişilik tabak konuluyor. Herkes evde, baba en son işten gelir, bekliyorsunuz kapının çalmasını ama biliyorsunuz gelmeyecek. O kapı bir daha çalınmayacak." dedi.

Kadir Ezildi, Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu olmuş ve özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti özellikle babası hakkında söyledikleri izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Annemler büyük bir bağımız var

Annesi Ümran Hanım ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Ezildi, annesiyle ilgili, "Ben çocukken anneme çok düşkündüm. Babamın yanına hiç gitmezmişim. Annemle çok büyük bir bağımız var ama hayatta anlaşamayız. İki kuma gibiyiz evde. Fikirlerimiz uymaz, çok büyük kavgalar ederiz" ifadelerini kullandı.

Bir gün bile kıskanmadım

Babasıyla yıllardır görüşmediğini ve ne yaptığına dair en ufak bir fikri olmadığını belirten Kadir Ezildi, babasıyla ilgili şunları söyledi:

"Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı biri değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi. Babamla çok sıkı fıkı bir ilişkim yoktu. Allah şahidim yukarıda, bir gün olsun kıskanmadım. Çünkü o ilgiyi seven biri değildim. Seven biri olsaydım onu kendime hırs ederdim ve bir şekilde onlara yapışırdım ama böyle bir ilgi benim çok hoşuma gitmiyor. İrite oluyorum, soğuma geliyor. Bir tek anneannem bana ilgi gösterdiğinde zoruma gitmez."

Babamı görmeden büyüdüm

"Babamı çok görmedim, 14 yaşıma kadar gördüm. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir ilişkimiz olmadı. Zaten aynı evin içinde de çok sıkı fıkı olmadığım için benim için çok kopukluk olmadı ama kardeşim için çok zor oldu. Babasından ayrılışı, onun için çok büyük bir depresyon oldu."

Şimdi diyeceksiniz, 'İnsan babasını nasıl bırakır?' ama karşı tarafa yaşattığı şeyler, insanın hayatını elinden alıyorsa, bazı şeyleri götürüyorsa ve onlar bir daha geri gelemiyorsa, o insana karşı ister istemez duvar örüyorsunuz.

Babamı hatırlamıyorum

Ezildi, Gökhan Çınar'ın kendisine yönelttiği ''Babanla ilgili bugünkü duygun nedir?'' sorusuna ''Babamı hatırlamıyorum. Bazen kendimi zorluyorum, 'Ne yapardık, nasıl biriydi?' diye ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum. Annem o kadar çok sinir krizi geçiriyordu ki, bazen kendisini kaybediyordu. Kendisine bir şey yapmasından korkuyorduk. Sırf annemiz kendisine bir şey yapmasın, evde yalnız kalmasın diye kardeşimle nöbetleşe parka giderdik. Bir çocuk neden nöbetleşe parka gider? Benden böyle birini affetmemi bekler misiniz?'' yanıtını verdi.